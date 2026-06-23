Una capital verde, con el plan de arborización de la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de recuperar el entorno ecológico y contrarrestarlos desafíos climáticos que afectan Tegucigalpa y Comayagüela, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), bajo el liderazgo del alcalde Juan Diego Zelaya, a través de la Unidad de Gestión Ambiental(UGA) liderada por Erik Fortín, ejecuta un plan estratégico de reforestación masiva. El diagnóstico de áreas críticas, de acuerdo con las autoridades, es que el ecosistema de la capital se encuentra perjudicado por la deforestación y los incendios forestales. Ante este panorama, el plan prioriza dos frentes: 1. Zonas urbanas: Con rotondas, medianas, parques, plazas y los principales corredores viales y bulevares, como el anillo periférico, el bulevar Suyapa, el bulevar Kuwait, el bulevar Fuerzas Armadas y el bulevar Centroamérica. 2. Zonas periurbanas y rurales: Sectores con pérdida de cobertura vegetal y ecosistemas degradados en áreas de alta importancia ecológica y de recarga hídrica, tales como La Tigra, Triquilapa, Los Laureles y distintas zonas de Amarateca.

Aliviar cambio climático

La siembra para reforestación se planifica para mitigar impactos climáticos severos, como las islas de calor y las variaciones extremas en las precipitaciones. Erik Fortín, gerente de la UGA, detalló que este esfuerzo de reforestación “contribuye a regular la temperatura urbana, mejorar la infiltración de agua en el suelo, reducir el efecto de isla de calor y proteger las fuentes hídricas”. De igual forma, el funcionario destacó que los árboles “incrementan la humedad ambiental y disminuyen la erosión provocada por la sequía y las lluvias intensas”, protegiendo la infraestructura y el suelo de la ciudad frente a posibles riesgos de deslizamiento. Más allá de la reforestación, la visión de la UGA está orientada a la sostenibilidad integral del Distrito Central. Fortín especificó que el fin a largo plazo es “mejorar la calidad del aire, recuperar ecosistemas degradados, fortalecer la protección de microcuencas, reducir riesgos ambientales y aumentar la resiliencia del municipio frente al cambio climático”.

Especies bajo selección cientifica

Para asegurar la viabilidad de la plantación, se dispone de la Guía Ambiental de Protección y Reforestación, documento técnico que enlista las especies más recomendadas para el Distrito Central. La selección incluye árboles adaptados al clima, de rápido crecimiento y, sobre todo, variedades resistentes a la sequía. Estas “fueron seleccionadas por su capacidad de adaptación, conservación de suelos, captura de carbono y aporte a la biodiversidad”, apuntó Fortín. Entre las especies elegidas figuran el pino, roble, macuelizo, cortez amarillo, negrito, jacaranda, acacia amarilla, izote y napoleón, así como otras variedades tanto ornamentales como forestales capaces de generar sombra y purificar el aire.