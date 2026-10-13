Honduras recibe por primera vez el Premio Iberoamericano ASICOM a través del empresario Camilo Atala

Tegucigalpa, Honduras-. El empresario hondureño Camilo Atala Faraj, presidente de Grupo Ficohsa, recibió el Premio Iberoamericano ASICOM 2026 en la categoría Empresa, un prestigioso reconocimiento internacional que distingue trayectorias que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural, así como al fortalecimiento de los vínculos entre los países iberoamericanos. La ceremonia de premiación se desarrolló en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, en Asturias, España, donde el empresario hondureño fue distinguido por su liderazgo al frente de Grupo Ficohsa y el impacto de las iniciativas sociales y educativas impulsadas por la organización en Centroamérica.

El galardón, otorgado por la Fundación Iberoamericana ASICOM en colaboración con la Universidad de Oviedo y otras instituciones, representa un acontecimiento significativo para Honduras, al convertirse en la primera ocasión en que un representante del país recibe esta distinción internacional.

Un reconocimiento internacional

Los Premios Iberoamericanos ASICOM reconocen anualmente a personalidades y organizaciones que han destacado por sus contribuciones en diferentes disciplinas, entre ellas la cultura, la educación, la ciencia, la comunicación, el deporte, la empresa y la acción social. A lo largo de su historia, esta distinción ha sido entregada a reconocidas figuras internacionales como el cantautor Silvio Rodríguez, la actriz Maribel Verdú, el exseleccionador español Vicente del Bosque, las escritoras Irene Vallejo y Rosa Montero, el compositor Manuel Alejandro y el empresario Plácido Arango. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asimismo, instituciones como la Cruz Roja Española, la Fundación Real Madrid y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara han formado parte de los galardonados, lo que refleja el alcance y la diversidad de este reconocimiento. En la edición 2026, Camilo Atala Faraj fue reconocido en la categoría Empresa, mientras que Carlos Alberto Scolari recibió la distinción en Ciencia y el escritor y periodista Martín Caparrós fue galardonado en Comunicación. Previo a la ceremonia de premiación, Atala expresó su satisfacción por recibir este reconocimiento, destacando que representa el resultado de años de esfuerzo y del compromiso permanente de Grupo Ficohsa con las comunidades de los países donde mantiene operaciones.

“No podemos tener una buena empresa en una sociedad que no funciona”, manifestó el empresario, al destacar que la responsabilidad del sector privado debe ir más allá de la generación de empleos y oportunidades económicas, incorporando también iniciativas que contribuyan al bienestar y desarrollo de las futuras generaciones.

Educación que transforma vidas

Uno de los aspectos destacados durante el reconocimiento fue el compromiso de Camilo Atala con la educación, considerada un pilar fundamental para promover mejores oportunidades de desarrollo y fortalecer el talento humano en Honduras. A través de Fundación Ficohsa, el grupo financiero ha impulsado diferentes programas orientados a mejorar el acceso a la educación prebásica, beneficiando, según lo expresado por el empresario, a cerca de 200,000 niños hondureños mediante iniciativas que contribuyen a fortalecer sus condiciones de aprendizaje.

De igual manera, su participación en HonduFuturo ha permitido respaldar oportunidades de formación académica para profesionales hondureños que aspiran a realizar estudios de maestría y doctorado en universidades del extranjero, con el propósito de ampliar sus conocimientos y contribuir posteriormente al desarrollo nacional.

Estas acciones reflejan una visión empresarial que reconoce la importancia de invertir en las personas, impulsar la educación y generar condiciones que favorezcan el crecimiento sostenible de las comunidades.



Liderazgo con visión regional