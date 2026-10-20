Cortes de energía para este miércoles 21 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este miércoles 21 de octubre.
De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la interrupción del fluido se deberá a los trabajos de mantenimiento.
De 9:00 am a 3:00 pm en el Distrito Central
Col Sagastume, Col Miramesi, Los Pinos, Polleras Cadeca, Cataluña, Beneficio de Café, Villa Peniel, Prondeca, Aldea Río Abajo, Urbanización Villa Madrid, Conetsa, Trituradora de Piedras, Serviverduras, Aldea Las Flores, Col. Emanuel, Buen Samaritano, Residencial Briseño, Cadeca, Los Mangos, Bo. Puente Colorado, La Concordia y zonas aledañas.
De 8:20 am a 2:20 pm en Copán y Ocotopeque
Municipio de Belén Gualchó, Ocotepeque: Casco urbano de Belén Gualchó y las aldeas: Yerba Buena, Dulce Nombre, El Tuyal, Mohaga, Magueyal, Mecate Blanco, Los Cipreses, La Gocia, Yaruchel, Copántillo, Piedra Larga y los caseríos cercanos. Municipio de Corquín, Copán: Las aldeas: Jimilile, El Guayabito, Quebrada Honda, Pacayas, Chiliquera, Boca del Monte, Pashapa Celaque, Cedros y los caseríos cercanos. Municipio de San Pedro, Copán: Las aldeas: El Aguaje, Boca del Monte, El Porvenir, El Zapote, Agua Zarca, El Suptillo, Hoja de Caña y los caseríos cercanos.
De 8:30 am a 2:30 pm en Santa Bárbara
Nueva Celilac (Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio), Atima (Lempa, San Rafael, San Pedrito, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo), Lempira (San Bartolo), El Naranjito (Pompoa), Hidroeléctrica Hidrocci Pencaligue.
De 8:45 am a 2:45 pm en San Pedro Sula, Cortés
Aldea El Carmen, Col. Reina del Carmen, Col. 7 de Julio, Col. Peña de Horeb, Col. Ángeles del Carmen, Col. Las Colinas del Carmen, Col. San Martín, Res. Valle Verde, El Ocotillo, Col. Episcopal, Col. Cosmul, Colonia 14 de Febrero, Col. Saldivar, Col. Santa Cruz, Col. Ramos, Col. Magnolia, Col. El Porvenir, Centro de Rehabilitación El Carmen, Aldeas S.O.S.
De 9:00 am a 3:00 pm en Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Sosoa, Borbotón, Yojoa, Las Marías, Oropéndolas, Las Flores, Achiotal, La Concepción, La Sierra, El Olvido, Las Lomitas, Balin, Empacadora 2000, El Bijagual, Montecillos, Los Chorros, Payacam, San Isidro, Zoológico Joya Grande, Casitas, Los Mangos, La Estribana, Las Delicias, La Victoria, La Ceibita, Granjas Avícolas Lemark, Bambú, Generadora Hidroyojoa, Santa Cruz de Yojoa, Pinolapa, El Ciprés, Bijagual, La Cañada, La Jagua, Hábitat para la Humanidad, Col. Brisas del Campo, Aqua Feed, Aqua Finca Granjas Avícolas, Bahr, Fefasa, Granjas Avícolas El Bambú, Granja Bijagual, Chicsa.