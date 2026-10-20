Cortes de energía para este miércoles 21 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este miércoles 21 de octubre. De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la interrupción del fluido se deberá a los trabajos de mantenimiento.

De 9:00 am a 3:00 pm en el Distrito Central

Col Sagastume, Col Miramesi, Los Pinos, Polleras Cadeca, Cataluña, Beneficio de Café, Villa Peniel, Prondeca, Aldea Río Abajo, Urbanización Villa Madrid, Conetsa, Trituradora de Piedras, Serviverduras, Aldea Las Flores, Col. Emanuel, Buen Samaritano, Residencial Briseño, Cadeca, Los Mangos, Bo. Puente Colorado, La Concordia y zonas aledañas.

De 8:20 am a 2:20 pm en Copán y Ocotopeque

Municipio de Belén Gualchó, Ocotepeque: Casco urbano de Belén Gualchó y las aldeas: Yerba Buena, Dulce Nombre, El Tuyal, Mohaga, Magueyal, Mecate Blanco, Los Cipreses, La Gocia, Yaruchel, Copántillo, Piedra Larga y los caseríos cercanos. Municipio de Corquín, Copán: Las aldeas: Jimilile, El Guayabito, Quebrada Honda, Pacayas, Chiliquera, Boca del Monte, Pashapa Celaque, Cedros y los caseríos cercanos. Municipio de San Pedro, Copán: Las aldeas: El Aguaje, Boca del Monte, El Porvenir, El Zapote, Agua Zarca, El Suptillo, Hoja de Caña y los caseríos cercanos.

De 8:30 am a 2:30 pm en Santa Bárbara

Nueva Celilac (Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio), Atima (Lempa, San Rafael, San Pedrito, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo), Lempira (San Bartolo), El Naranjito (Pompoa), Hidroeléctrica Hidrocci Pencaligue. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De 8:45 am a 2:45 pm en San Pedro Sula, Cortés

Aldea El Carmen, Col. Reina del Carmen, Col. 7 de Julio, Col. Peña de Horeb, Col. Ángeles del Carmen, Col. Las Colinas del Carmen, Col. San Martín, Res. Valle Verde, El Ocotillo, Col. Episcopal, Col. Cosmul, Colonia 14 de Febrero, Col. Saldivar, Col. Santa Cruz, Col. Ramos, Col. Magnolia, Col. El Porvenir, Centro de Rehabilitación El Carmen, Aldeas S.O.S.

De 9:00 am a 3:00 pm en Santa Cruz de Yojoa, Cortés