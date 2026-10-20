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Lluvias y chubascos con actividad eléctrica afectarán varias regiones de Honduras este miércoles

Las precipitaciones serán más intensas en el noroccidente, suroccidente, centro y norte del país, mientras que en el sur se esperan hasta 39 °C

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 18:11
Lluvias y chubascos con actividad eléctrica afectarán varias regiones de Honduras este miércoles

Varias zonas de Honduras se verán afectadas por las lluvias con actividad eléctrica este miércoles

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie sobre el occidente de Honduras favorecerá el ingreso de humedad procedente del mar Caribe y generará lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en varias regiones del país este miércoles 21 de octubre, informó José Pavón, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

De acuerdo con el pronóstico de Pavón, las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada, con mayores acumulados de lluvia en las regiones noroccidental, suroccidental, central y norte del territorio hondureño.

En el oriente del país también se esperan precipitaciones, aunque serán débiles y muy aisladas, principalmente en sectores montañosos, según la información proporcionada por el pronosticador.

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En cuanto a las temperaturas, la región sur registrará las condiciones más cálidas, con una máxima de 39 °C y una mínima de 24 °C.

Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 20 °C. En la región insular también se esperan 32 °C como máxima y 20 °C como mínima.

En la región oriental, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22 °C y una máxima de 31 °C, mientras que en el norte del país se prevé una máxima de 30 °C y una mínima de 24 °C.

Para Tegucigalpa, el pronóstico establece una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C durante la jornada del miércoles.

En la región occidental se esperan temperaturas más frescas en comparación con otras zonas del país, con una máxima de 29 °C y una mínima de 16 °C.

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Respecto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece oleaje de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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