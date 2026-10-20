Lluvias y chubascos con actividad eléctrica afectarán varias regiones de Honduras este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie sobre el occidente de Honduras favorecerá el ingreso de humedad procedente del mar Caribe y generará lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en varias regiones del país este miércoles 21 de octubre, informó José Pavón, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con el pronóstico de Pavón, las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada, con mayores acumulados de lluvia en las regiones noroccidental, suroccidental, central y norte del territorio hondureño. En el oriente del país también se esperan precipitaciones, aunque serán débiles y muy aisladas, principalmente en sectores montañosos, según la información proporcionada por el pronosticador.

En cuanto a las temperaturas, la región sur registrará las condiciones más cálidas, con una máxima de 39 °C y una mínima de 24 °C. Para la región central se pronostica una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 20 °C. En la región insular también se esperan 32 °C como máxima y 20 °C como mínima. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la región oriental, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22 °C y una máxima de 31 °C, mientras que en el norte del país se prevé una máxima de 30 °C y una mínima de 24 °C. Para Tegucigalpa, el pronóstico establece una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C durante la jornada del miércoles. En la región occidental se esperan temperaturas más frescas en comparación con otras zonas del país, con una máxima de 29 °C y una mínima de 16 °C.