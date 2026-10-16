Puma Energy cierra su promoción con la entrega de un KIA Tasman y anuncia la renovación de su app Puma Pris

Tegucigalpa, Honduras. Detrás de cada sorteo hay una historia que empieza con una noticia inesperada. La de Angelo Gabriel Meléndez, residente de Tegucigalpa, culminó este 16 de octubre con la entrega de un KIA Tasman, el octavo y último vehículo de la promoción “Ahorrá y Ganá” de Puma Energy y Super 7. Meléndez recibió el premio acompañado de su familia, en un acto que marcó el cierre de una campaña de dos meses que recorrió distintas ciudades del país.

La reacción del ganador

Para Meléndez, el momento fue de emoción y gratitud. Al ser consultado sobre lo que significa para él el premio, no dudó en responder. “Representa una gran bendición, una gran bendición para mi familia. Y más bendecida mi familia con este tremendo carro”, expresó. El ganador recordó que, al enterarse, le costó asimilar la noticia, pero que pronto la incredulidad dio paso a la alegría compartida con su esposa. También agradeció a la empresa Puma Energy y a los aliados de la promoción: Banco Atlántida, KIA, Espresso Americano y Zambos.

Puma Energy premia la preferencia

La historia de Meléndez es una de ocho. Durante la campaña, más de 100,000 clientes participaron y generaron más de seis millones de oportunidades para ganar. Al final, ocho hondureños se llevaron un vehículo: siete KIA Sonet y un KIA Tasman. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Paola Padilla, Marketing Manager de Puma Energy Honduras, destacó el alcance del premio mayor. “Regalamos ocho carros en total, fueron siete KIA Sonet y un gran KIA Tasman que le entregamos el día de hoy acá en Tegucigalpa a Angelo Meléndez y a su familia”, mencionó.

La promoción también dejó recompensas más allá de los vehículos. Se entregaron más de 5.5 millones de puntos Pris y miles de premios instantáneos, como hot dogs de Super 7, bebidas de Espresso Americano y Zambos Preparados, que pueden canjearse hasta el 31 de octubre de 2026. Quienes pagaron con tarjetas de Banco Atlántida a través de la aplicación Puma Pris cuadruplicaron sus oportunidades, y cuatro tarjetahabientes de la entidad figuran entre los ganadores.

Renovación de la app Puma Pris

La compañía anunció que la aplicación Puma Pris estrenará nueva imagen y funcionalidades a partir del 26 de octubre, con el objetivo de ofrecer una experiencia más sencilla y completa a sus usuarios. Entre las novedades, los nuevos clientes podrán registrarse sin necesidad de crear una contraseña, los vouchers disponibles aparecerán directamente en la pantalla principal y se habilitará la opción de ingresar códigos promocionales generados por Puma Energy para recibir puntos Pris.