Elon Musk regalará una acción de SpaceX a cada niño en EE UU en 2027

Nueva York, Estados Unidos.- El magnate Elon Musk prometió este lunes que regalará una acción de su empresa aeroespacial SpaceX a cada niño en Estados Unidos el año que viene. "El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos", aseguró en un mensaje en X, y añadió: "Esta será la primera de muchas". Musk no dio más detalles sobre la transferencia ni sobre las condiciones del supuesto regalo. Según la última estimación de la Oficina del Censo, hay 72 millones de menores de 18 años en Estados Unidos.

Tras su salida a Bolsa el pasado mes de junio, el hombre más rico del mundo se quedó entre el 42 y el 43 % de las acciones de la compañía. La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, ya anunció el pasado mes de julio que ella y su marido donarían una de sus acciones de SpaceX a cada uno de más de dos millones de menores a través de las cuentas Trump. A diferencia de la propuesta de Musk, la de Shotwell iba dedicada específicamente a menores de entre 11 y 17 años que viven en zonas con ingresos familiares medios más bajos, con especial atención a aquellos que viven cerca de su casa en el centro de Texas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El pasado viernes, los títulos de la compañía cerraron en 146,03 dólares. Si mantuvieran esa cotización en el momento de la transferencia, se consolidaría una operación valorada en más de 10.500 millones de dólares.