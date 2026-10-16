Parece sacado de “Volver al futuro”: así funciona el nuevo Tesla de Elon Musk

El fabricante estadounidense Tesla presentó una nueva generación de su automóvil deportivo eléctrico Roadster, un vehículo que incorpora tecnología desarrollada junto con SpaceX para elevarse del suelo, realizar maniobras aéreas y acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en menos de un segundo, pero ¿cómo funciona esta innovadora tecnología?
Una de las principales características del vehículo es su sistema de propulsores de gas frío, una tecnología utilizada también en el sector aeroespacial para controlar la orientación de cohetes y naves espaciales.
A diferencia de los motores de cohete tradicionales, que queman combustible para generar empuje, este mecanismo utiliza aire comprimido almacenado a alta presión, que se libera a gran velocidad a través de boquillas para producir la fuerza necesaria para impulsar el automóvil.
En la versión denominada "Rocket" o "Cohete" en español, los propulsores están distribuidos alrededor del vehículo y permiten generar impulsos para elevarlo, controlar su posición y ejecutar giros durante las maniobras aéreas.
Además, el automóvil utiliza ventiladores instalados debajo de la carrocería para generar una fuerza de succión que lo mantiene adherido a una superficie
Este mecanismo, combinado con elementos aerodinámicos activos que modifican el flujo del aire, aumenta la presión del vehículo contra el suelo y mejora el agarre de los neumáticos.
Durante la demostración, el sistema permitió que el automóvil ascendiera por una estructura curva y permaneciera invertido antes de iniciar el descenso, una maniobra que mostró cómo la tecnología de succión puede trabajar junto con los propulsores.
La compañía contempla tres configuraciones para el Roadster, con diferencias importantes en su equipamiento y capacidades. La versión "Performance" estará orientada a la conducción convencional y contará con el sistema de succión para mejorar el agarre, pero no incorporará los propulsores necesarios para volar.
Por su parte, la versión "Thrust" añadirá propulsores de gas frío en la parte trasera para mejorar la aceleración, mientras que la variante "Rocket", que estará disponible únicamente por invitación, incorporará propulsores distribuidos alrededor del automóvil para realizar maniobras aéreas.
Tesla ha anunciado que la producción del nuevo Roadster comenzaría en 2028, aunque todavía quedan interrogantes sobre la disponibilidad definitiva de las versiones, las condiciones de seguridad y las autorizaciones necesarias para su funcionamiento.