Imagen de Tomás Zambrano junto a pandilleros en una celda del Cecot fue creada con IA

“El presidente del congreso de Honduras, el tigre Tomas Zambrano en su visita al vecino país de El Salvador fue a ver personalmente el CECOT. Testigos dicen que entro a una celda y uno de los guardias carceleros casi lo deja dentro de la celda con los pandilleros”, dice la descripción de la imagen publicada en Facebook desde el 16 de octubre de 2026.

Sin embargo, se trata de un deepfake, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica a través de un análisis visual y la herramienta Hive Moderation.

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, sentado junto a varios reclusos. La descripción de la publicación afirma que se realizó durante su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.

La visita formó parte de los acercamientos entre los poderes legislativos de Honduras y El Salvador para conocer experiencias y analizar posibles reformas en materia de seguridad que puedan adaptarse a la realidad hondureña.

El 16 de octubre de 2026, Tomás Zambrano encabezó una delegación de diputados hondureños que visitó el CECOT para conocer el modelo de seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño. Durante el recorrido, la comitiva conoció aspectos como la distribución de los reclusos, los controles internos y las audiencias virtuales.

Una búsqueda inversa con Google Lens de la imagen no arrojó resultados en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden la autenticidad de la fotografía.

La búsqueda sí permitió encontrar distintas imágenes del recorrido de Zambrano junto a la delegación de diputados hondureños, publicadas en el sitio web del Congreso Nacional ( 1 , 2 , 3 ).

También se revisó la galería publicada por EL HERALDO, que contiene 16 fotografías sobre la visita del titular del Legislativo y la delegación de diputados hondureños al Cecot.

En la galería se observa a Zambrano durante el recorrido por las instalaciones penitenciarias. Sin embargo, ninguna de las fotografías muestra la escena de la imagen viral, en la que aparece sentado en el suelo junto a los reclusos.

Durante el análisis visual, EH Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).

En primer lugar, la escena presenta un jabalí con un chaleco que lleva la inscripción "Investigación penitenciaria", que se muestra difuso y poco natural en la escena. También las letras del chaleco del animal o los patrones en la ropa pueden mostrar trazos extraños, ilegibles o distorsionados al examinarlos de cerca.

Además, en las manos y extremidades de los supuestos reclusos del fondo y de los costados se aprecian dedos con formas poco naturales o fusionados, un error muy común en las imágenes sintéticas. También se observan facciones difusas y asimetrías extrañas en los ojos y las orejas.

Del mismo modo, los presuntos privados de libertad presentan estructuras faciales y expresiones casi idénticas.

Asimismo, las literas o estanterías metálicas del fondo presentan líneas irregulares, uniones antinaturales y una perspectiva confusa que no sigue una lógica arquitectónica real.

Las articulaciones de quien supuestamente es Zambrano lucen fusionadas y con una anatomía confusa, perdiendo definición, una característica típica de los contenidos creados digitalmente.

La escena presenta reflejos de luz en las cabezas y en el vestuario que no coinciden con las fuentes de iluminación del techo, lo que genera sombras en direcciones opuestas dentro de la misma imagen.

Las camisas blancas de los hombres presentan pliegues y arrugas poco naturales que no siguen la tensión natural de la tela sobre los hombros o el pecho.

Además, EH Verifica sometió la imagen a Hive Moderation, herramienta que detectó un 99.9 % de probabilidad de que fuera generada sintéticamente mediante inteligencia artificial.