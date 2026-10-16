Barrio 18 y MS-13 conviven en la misma celda: las medidas del Cecot que el CN busca replicar en Honduras

Una comitiva de diputados hondureños, encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, para conocer las medidas de seguridad y el modelo de administración penitenciaria aplicado en ese país. Tras el recorrido, la delegación identificó varias prácticas que considera que podrían adaptarse a Honduras. ¿Cuáles son?
Tomás Zambrano valoró positivamente varias de las medidas implementadas en el Cecot y aseguró que la visita permitió conocer prácticas que podrían contribuir al fortalecimiento del sistema penitenciario hondureño.
La delegación recorrió las instalaciones acompañada por autoridades salvadoreñas y conoció aspectos relacionados con la distribución de los reclusos, los controles internos, las audiencias virtuales, las celdas de aislamiento y la atención médica.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los diputados fue que en el Cecot mantienen a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18 en una misma celda. ¿Será una medida replicada en Honduras?
“Hemos hecho un recorrido y realmente nos vamos con una experiencia positiva para impulsar e implementar otros elementos que todavía creemos que se pueden aplicar en Honduras. Hemos visto que en Honduras ya tenemos módulos de máxima seguridad, pero son módulos construidos hace siete u ocho años”, manifestó Zambrano.
El titular del Congreso Nacional también señaló que el país necesitaría nuevos módulos de máxima seguridad y otro centro penitenciario para fortalecer la infraestructura carcelaria.
Una de las particularidades que más sorprendió a Zambrano fue la convivencia de integrantes de ambas estructuras criminales en una misma celda: “En el Cecot las dos maras y pandillas están en una misma celda: la 18 y la MS están juntas. Aparte de eso, nos sirve de mucho la implementación de las audiencias virtuales”, expresó.
“Cualquier otra persona que llegue a visitar a los privados de libertad en máxima seguridad hoy ya no tiene ese privilegio en Honduras; aquí igual no lo tiene”, afirmó Zambrano refiriéndose a las restricciones aplicadas en los centros penitenciarios.
El diputado también comparó la alimentación que reciben los reclusos en El Salvador con la de los privados de libertad en Honduras y cuestionó los privilegios que, existen en las cárceles hondureñas.
“También aquí el servicio de comida no se cocina internamente por empleados del instituto penitenciario; hay un servicio especializado que les trae el alimento. El alimento solo es arroz, frijoles y tortillas. En Honduras tienen privilegios, comen hasta pollo y bistec, y a veces comen mejor que el policía y que el militar que está en la calle. Eso no puede suceder”, sostuvo.
En materia legislativa, Zambrano adelantó que el Congreso Nacional impulsaría reformas relacionadas con las personas vinculadas a las pandillas por sus tatuajes. “Vamos a implementar la próxima semana la reforma de que únicamente con los tatuajes alusivos a la MS y al Barrio 18 es más que prueba suficiente”, expresó.
Zambrano aseguró que el Congreso Nacional buscará proporcionar herramientas a las instituciones encargadas de la seguridad, la defensa y la administración penitenciaria.
“Desde el Congreso Nacional, con los diputados de todos los partidos, no vamos a descansar hasta darle todas las herramientas a los cuerpos de seguridad del país y al instituto penitenciario, hasta que recuperemos la paz, la tranquilidad y la seguridad de Honduras”, manifestó el presidnete del CN,.
“El reto que nos llevamos es ver cómo implementamos acciones que vayan mejorando la seguridad del pueblo hondureño. A eso es a lo que aspiramos y ese es el compromiso que nos llevamos desde nuestra hermana República de El Salvador”, expresó Zambrano.
“Es bien difícil descartar algunas acciones o elementos que le están dando éxito a El Salvador. Más bien tenemos que buscar cómo adaptarlos e implementarlos en Honduras, de acuerdo con la realidad catracha, con la realidad hondureña”, señaló Zambrano.
Entre las prácticas mencionadas también figura la realización de ejercicios físicos durante 30 minutos al día dentro de las celdas. Según Zambrano, esta medida ya comenzó a aplicarse en Honduras . Aplaudió que “no han tenido ni un altercado, ningún pleito, ninguna muerte, ningún acto violento en cada una de las celdas. Porque al final son delincuentes, ¿y por qué los tienen que tratar con guantes de seda? ¿Y por qué tenemos que estar segregándolos? Son delincuentes, son terroristas, y yo considero que sí perfectamente se pueden instalar y se pueden recluir en una misma celda estos dos grupos criminales”.