Barrio 18 y MS-13 conviven en la misma celda: las medidas del Cecot que el CN busca replicar en Honduras

Entre las prácticas mencionadas también figura la realización de ejercicios físicos durante 30 minutos al día dentro de las celdas. Según Zambrano, esta medida ya comenzó a aplicarse en Honduras . Aplaudió que “no han tenido ni un altercado, ningún pleito, ninguna muerte, ningún acto violento en cada una de las celdas. Porque al final son delincuentes, ¿y por qué los tienen que tratar con guantes de seda? ¿Y por qué tenemos que estar segregándolos? Son delincuentes, son terroristas, y yo considero que sí perfectamente se pueden instalar y se pueden recluir en una misma celda estos dos grupos criminales”.