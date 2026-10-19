Edith venció el cáncer de mama, pero aún llora al recordar su batalla

Tegucigalpa, Honduras:.-Edith Fúnez sonríe al saber que venció el cáncer de mama, pero hablar de aquella batalla todavía le quiebra la voz.

A sus 45 años, las lágrimas aparecen cuando recuerda el miedo, los tratamientos y el día en que perdió su seno derecho. La cicatriz en su pecho y su cabello corto le recuerdan el camino que recorrió para sobrevivir.

Hoy, celebra estar libre de cáncer, aunque las heridas emocionales de aquella experiencia todavía no terminan de sanar.

“El cáncer comienza como un granito de arroz y luego, cuando ya está en la etapa terminal, se hace una bola grande y pega dolor, provoca discriminación y humillaciones”, expresa Edith al recordar una experiencia que cambió su vida y la forma en que mira su propio cuerpo.

Su historia comenzó años atrás, cuando notó cambios en su seno derecho. En 2023, según su testimonio, le diagnosticaron mastitis y recibió tratamiento con vitamina E. Sin embargo, las molestias continuaron y la situación empeoró.

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“Mi seno derecho se me hizo más grande, se me puso rojo, y la bola se me hizo más grande de un extremo a otro y se palpaba supergrande”, relató al recordar cómo avanzaron los cambios físicos que la llevaron a buscar respuestas.

Un año después, en 2024, recibió el diagnóstico de cáncer maligno avanzado. La noticia marcó el comienzo de una etapa difícil, en la que tuvo que someterse a quimioterapia y a una mastectomía, una cirugía que implicó la extirpación de su seno derecho.

El tratamiento exigió a Edith enfrentar no solo las consecuencias físicas de la enfermedad, sino también el temor y la incertidumbre que acompañan un diagnóstico de cáncer. Su cuerpo cambió y, con él, su vida cotidiana.

Hoy, su cabello corto y la cicatriz en el pecho forman parte de los recuerdos visibles de ese proceso. La ausencia de su seno derecho le recuerda lo que tuvo que atravesar para superar la enfermedad.

Aunque contó con el apoyo de familiares y amigos, Edith reconoce que el camino fue duro. Recordar aquellos días todavía le cuesta: cuando intenta hablar de lo vivido, las palabras se le entrecortan y la emoción termina por imponerse.

El cáncer también afectó su salud mental. Durante el proceso atravesó una depresión, una carga emocional que se sumó a los tratamientos y a los cambios físicos. La experiencia le mostró que la lucha no se limita a combatir la enfermedad, sino que también implica afrontar las consecuencias que deja en la vida personal