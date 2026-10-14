Cuando el cáncer de mama pone a prueba la mente

Tegucigalpa, Honduras.- Hay noticias que lo cambian todo en una consulta de apenas unos minutos. Un diagnóstico de cáncer de mama interrumpe planes, rutinas y certezas, y obliga a la paciente, y a quienes la rodean, a aprender un idioma nuevo hecho de citas, pruebas, esperas y tristeza. Frente a ese vértigo, el tratamiento médico es imprescindible, pero no es lo único que cuenta. El ánimo y la forma de mirar lo que ocurre también forman parte del camino. Sírvase conocer tres pilares psicológicos que pueden ayudar a sostenerse: gratitud, optimismo y resiliencia.

1. Gratitud

La gratitud es una práctica capaz de cambiar la perspectiva ante la enfermedad. Agradecer las pequeñas cosas, como la compañía de la familia, una buena noticia en la consulta o un día sin dolor, permite que la mente se detenga en lo que funciona en lugar de centrarse únicamente en las dificultades. No se trata de ignorar lo que duele, sino de ampliar el foco. Esa actitud puede influir en la manera en que las pacientes llevan el tratamiento y su día a día.

2. Optimismo

Diversas investigaciones en oncología se han interesado por los beneficios del optimismo en las pacientes. Los estudios sugieren que cultivar una visión esperanzada del futuro hace más llevadero el enfrentar los tratamientos, por complicados que sean, y favorece una mejor adaptación a la enfermedad. Esto no significa negar las dificultades del diagnóstico, sino tener la convicción de que, a pesar de los obstáculos, es posible superarlos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los especialistas recomiendan incorporar prácticas como la meditación o el mindfulness, pues ayudan a calmar la mente, a ser consciente de la situación que le rodea y a estar atenta a sus propias reacciones. Meditar en un lugar tranquilo y, de ser posible, rodeado de naturaleza, contribuye a fomentar pensamientos positivos y constructivos.

3. Resiliencia

La resiliencia es la capacidad de adaptarse y sobreponerse a la adversidad, sea cual sea. En la vida de una paciente con cáncer de mama, su papel es crucial. Desarrollarla no es sencillo, pero sí posible: muchas personas que atraviesan esta enfermedad descubren en su interior fuerzas que desconocían. Según la opinión de los expertos, la resiliencia se cultiva mediante redes de apoyo sólidas, como grupos de terapia o círculos de amistades, que ofrezcan un espacio seguro para compartir emociones y experiencias. Las recomendaciones médicas apuntan, además, a que el enfoque positivo debe ir acompañado de hábitos de vida saludables. Una alimentación equilibrada, el ejercicio físico adecuado a las capacidades de cada paciente y el seguimiento riguroso del tratamiento son aspectos fundamentales que deben ir de la mano con la actitud mental. El cuerpo y la mente están profundamente conectados, y cuidar de ambos es esencial para transitar de la mejor manera el proceso de recuperación.Otro aspecto que debe considerarse es el respaldo emocional del entorno. Las pacientes que reciben acompañamiento constante de su familia y amigos suelen enfrentar la enfermedad con mayor fortaleza. Sentir el cariño y el apoyo de quienes las rodean mejora el estado de ánimo y ayuda a sobrellevar cada etapa del tratamiento.Es importante destacar que la psicología positiva no pretende sustituir los tratamientos médicos convencionales, sino complementarlos. La capacidad de ver la luz en medio de la oscuridad, de encontrar esperanza y fortaleza, es un don que todos podemos cultivar. Si usted está luchando contra el cáncer de mama, saque partido de cada situación y jamás olvide que la gratitud, el optimismo y la resiliencia no curan el cáncer por sí mismos, pero sí pueden mejorar su calidad de vida durante esta batalla

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