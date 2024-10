¿Cómo redefinir la sexualidad tras un diagnóstico de cáncer de mama?

1

Tegucigalpa, Honduras.- Enfrentar un diagnóstico de cáncer de mama es una situación que más allá de comprometer la salud física, trastoca una parte esencial del éxito del tratamiento —y del resto de la vida de la paciente—: el bienestar emocional que, entre muchos otros aspectos, repercute en la vida de pareja, incluyendo la sexualidad.

Aunque generalmente este es uno de los últimos puntos que se abordan en medio de una lucha contra el cáncer, los cambios en el contexto sexual impactan directamente en la calidad de vida de la paciente y de su pareja. Por eso es fundamental reflexionar cómo manejar el tema aún cuando la dinámica ha tomado un rumbo diferente.

Y es que la sexualidad enfrenta múltiples desafíos: desde la pérdida del deseo y los cambios hormonales provocados por los tratamientos, hasta la transformación de la imagen corporal.

Como destaca la doctora en Ginecología y Obstetricia Laura Moncada, “el cuerpo ya no es el mismo, pero eso no significa que no pueda seguir siendo un erótico con la capacidad de sentir placer”.