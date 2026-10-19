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Cáncer de mama: síntomas, causas y cómo prevenirlo, según los CDC

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el cáncer de mama puede afectar tanto a mujeres como a hombres, aunque es más frecuente en mujeres. Aquí los detalles

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 16:35
Cáncer de mama: síntomas, causas y cómo prevenirlo, según los CDC
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El cáncer de mama ocurre cuando las células del seno crecen de forma descontrolada. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), puede afectar tanto a mujeres como a hombres, aunque es más frecuente en mujeres.

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Uno de los principales síntomas es la aparición de un bulto en la mama o la axila. No todos los bultos son cancerosos, pero es importante acudir al médico para una evaluación.

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Otros signos incluyen hinchazón, engrosamiento o cambios en el tamaño y la forma de la mama. Estas alteraciones pueden aparecer incluso sin una masa palpable.

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La piel del seno también puede presentar hoyuelos, irritación, enrojecimiento o descamación. Además, el pezón puede retraerse o expulsar secreciones inusuales.

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El dolor en la mama también puede ser una señal de alerta. Sin embargo, algunas personas no presentan síntomas, por lo que es importante realizarse las pruebas de detección recomendadas.

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Las causas del cáncer de mama no se conocen por completo. Su desarrollo puede relacionarse con factores genéticos, hormonales, ambientales y hábitos de vida.

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La edad es uno de los principales factores de riesgo. Los CDC señalan que la mayoría de los casos se diagnostican en mujeres de 50 años o más.

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Los antecedentes familiares y las alteraciones genéticas, como las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, también aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad.

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Otros factores incluyen la obesidad después de la menopausia, la falta de actividad física y el consumo de alcohol. Algunos tratamientos hormonales también pueden influir en el riesgo.

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Aunque no existe una forma garantizada de prevenirlo, mantener un peso saludable, hacer ejercicio y evitar el alcohol pueden ayudar a reducir el riesgo. Conocer los antecedentes familiares y consultar al médico ante cualquier cambio inusual permite evaluar los riesgos individuales. Las personas con mayor riesgo podrían necesitar controles adicionales.

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