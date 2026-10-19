VIDEO: Cámaras captan tiroteo que dejó un herido en restaurante de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que se registró un conflicto dentro un restaurante entre dos hombres y un guardia de seguridad, que dejó como resultado a una persona herida en la capital. Momentos de miedo se vivieron en el interior de un restaurante de comida asiática, ubicado en el bulevar Juan Pablo II de Tegucigalpa, donde se presenció un tiroteo. El hecho ocurrió a eso de la 1:21 de la tarde de este lunes, cuando, según las grabaciones, un hombre llegó y, sin mediar palabras, comenzó a golpear a otro sujeto que portaba un chaleco.

En el video se observa cómo el primero de los hombres agarra del cuello al otro, mientras el guardia de seguridad permanece a un extremo del restaurante. En un momento, el hombre que era agredido logra soltarse y se refugia detrás de un muro. Desde ese lugar saca un arma de fuego y comienza a disparar en repetidas ocasiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante las detonaciones, el guardia de seguridad también desenfunda su arma y responde al ataque. Durante el intercambio de disparos, varios proyectiles impactan contra las ventanas del establecimiento y una persona resulta herida.