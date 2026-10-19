Fuerte tiroteo en reconocido restaurante de comida asiática: el sospechoso llegó como cliente

Tegucigalpa, Honduras.- Varias detonaciones de arma de fuego se escucharon en el interior de un reconocido restaurante de comida asiática en Tegucigalpa.
A las afueras del establecimiento quedaron varios casquillos de diferentes armas de fuego. Minutos después, las personas que se encontraban en el interior comenzaron a salir.
De forma preliminar, se conoció que hombres armados que se conducían en un vehículo comenzaron a disparar. Los ventanales de vidrio de la fachada del restaurante Furiwa quedaron destrozados. El restaurante se ubica en el bulevar Juan Pablo II.
Se reportó que uno de los guardias de seguridad resultó gravemente herido.
"Vino un muchacho a consumir como cliente, estuvo sentado en el mueble y después se bajó, se montó a una Prado color gris y se retiró", relató uno de los guardias de seguridad.
Minutos después, el sospechoso regresó al lugar y, según el testimonio de un testigo, "agarró al guardia del cuello y empezó a hacer los disparos".
"De la nada fue", expresó el guardia de seguridad, quien aseguró que el sospechoso llegó inicialmente como cliente y luego huyó en una Prado color gris. Según su descripción, vestía una camiseta blanca y una calzoneta gris.
Afuera del restaurante estaba estacionada una camioneta, la cual presentaba perforaciones de arma de fuego, presuntamente pertenece al dueño del restaurante.