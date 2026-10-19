Fuerte tiroteo en reconocido restaurante de comida asiática: el sospechoso llegó como cliente

Tegucigalpa, Honduras.- Varias detonaciones de arma de fuego se escucharon en el interior de un reconocido restaurante de comida asiática en Tegucigalpa.

A las afueras del establecimiento quedaron varios casquillos de diferentes armas de fuego. Minutos después, las personas que se encontraban en el interior comenzaron a salir.

De forma preliminar, se conoció que hombres armados que se conducían en un vehículo comenzaron a disparar. Los ventanales de vidrio de la fachada del restaurante Furiwa quedaron destrozados. El restaurante se ubica en el bulevar Juan Pablo II.