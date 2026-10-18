Un muerto y cuatro heridos deja como saldo un tiroteo en colonia de Olanchito

Yoro, Honduras.- Un tiroteo dejó como resultado la muerte de una persona y otras cuatro heridas, en un sector de la ciudad de Olanchito, en el norte del país.
El suceso violento tuvo lugar en la colonia 8 de Febrero, la noche del sábado, cuando sujetos llegaron a bordo de un vehículo, hasta este vecindario; se acercaron a un grupo de personas que estaban departiendo y, sin mediar palabra, los atacaron a disparos.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Aníbal Murillo Escobar, para brindarles la respectiva atención médica. Minutos después de ser ingresados a ese sanatorio, uno de los afectados falleció, según comunicaron los médicos a sus parientes.
Traslados médicos
Se desconoce si entre los heridos solo hay varones o si en el grupo que fue atacado había alguna dama. Debido al estado delicado de salud de algunos de los sobrevivientes, fue necesario trasladarlos a otros centros de atención médica.
Sobre los sicarios no se conoce ningún detalle, solo que llegaron en un vehículo, sin dar características de este. Tampoco se registraron capturas posteriores al hecho. Tampoco se conocieron las identidades de los heridos.
De acuerdo con las cifras actuales del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2026, acaecieron 2,047 homicidios, uno más que los 2,046 ocurridos en el mismo lapso de tiempo de 2025.