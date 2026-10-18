Un muerto y cuatro heridos deja como saldo un tiroteo en colonia de Olanchito

Yoro, Honduras.- Un tiroteo dejó como resultado la muerte de una persona y otras cuatro heridas, en un sector de la ciudad de Olanchito, en el norte del país.

El suceso violento tuvo lugar en la colonia 8 de Febrero, la noche del sábado, cuando sujetos llegaron a bordo de un vehículo, hasta este vecindario; se acercaron a un grupo de personas que estaban departiendo y, sin mediar palabra, los atacaron a disparos.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Aníbal Murillo Escobar, para brindarles la respectiva atención médica. Minutos después de ser ingresados a ese sanatorio, uno de los afectados falleció, según comunicaron los médicos a sus parientes.