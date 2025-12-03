Dos jóvenes resultan heridos en emboscada en comunidad de Santa Cruz, Arenal, Yoro

Arenal, Yoro.- Dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras ser atacados en una emboscada ocurrida en un tramo carretero que conduce a una propiedad privada en la comunidad de Santa Cruz.
Las víctimas fueron identificadas como Juan Ariel Martínez Cruz, de 17 años, y José Armando Cabieles Orellana, de 20 años, ambos originarios del municipio de Arenal.
De acuerdo con la información preliminar, los dos presentaban múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Pese a la gravedad del ataque, su estado de salud ha sido reportado como estable por las autoridades médicas.
Los jóvenes fueron trasladados al Hospital Aníbal Murillo Escobar, en Olanchito, Yoro, donde permanecen bajo atención especializada y resguardo de elementos de la Policía Nacional de Honduras.
Hasta ahora, se desconocen las causas que habrían motivado el ataque armado. Las autoridades continúan investigando para esclarecer lo ocurrido.