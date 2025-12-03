Dos jóvenes resultan heridos en emboscada en comunidad de Santa Cruz, Arenal, Yoro

Arenal, Yoro.- Dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras ser atacados en una emboscada ocurrida en un tramo carretero que conduce a una propiedad privada en la comunidad de Santa Cruz.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Ariel Martínez Cruz, de 17 años, y José Armando Cabieles Orellana, de 20 años, ambos originarios del municipio de Arenal.