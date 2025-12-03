  1. Inicio
Dos jóvenes resultan heridos en emboscada en comunidad de Santa Cruz, Arenal, Yoro

Los dos jóvenes, uno de 17 años de edad y el otro de 20, presentaban heridas de bala en su cuerpo, sin embargo, estarían fuera de peligro ya que no les tocó organos vitales

  • 03 de diciembre de 2025 a las 09:28
Las víctimas fueron llevadas al Hospital Aníbal Murillo de Olanchito, donde son atendidos.

Fotos: Cortesía.

Arenal, Yoro.- Dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras ser atacados en una emboscada ocurrida en un tramo carretero que conduce a una propiedad privada en la comunidad de Santa Cruz.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Ariel Martínez Cruz, de 17 años, y José Armando Cabieles Orellana, de 20 años, ambos originarios del municipio de Arenal.

De acuerdo con la información preliminar, los dos presentaban múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Pese a la gravedad del ataque, su estado de salud ha sido reportado como estable por las autoridades médicas.

Los jóvenes fueron trasladados al Hospital Aníbal Murillo Escobar, en Olanchito, Yoro, donde permanecen bajo atención especializada y resguardo de elementos de la Policía Nacional de Honduras.

Hasta ahora, se desconocen las causas que habrían motivado el ataque armado. Las autoridades continúan investigando para esclarecer lo ocurrido.

