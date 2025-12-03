  1. Inicio
A 85 años de prisión condenan a exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, por masacre

"El Patrón" fue electo como alcalde de San Marcos en 2021, se le sigue otra línea de investigación por suponerlo líder de una estructura criminal

  • 03 de diciembre de 2025 a las 07:10
Pedro Armando Aguilar, conocido con el alias de "El Patrón", fue condenado a 85 años de cárcel.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- El Tribunal con Jurisdicción Nacional en Criminalidad Organizada dictó ayer, en audiencia de lectura de sentencia, una pena de 85 años de prisión para Pedro Armando Aguilar Orellana, exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, tras ser hallado culpable de un triple asesinato y asociación para delinquir.

Aguilar Orellana, conocido también como el Patrón, fue sentenciado por la muerte de Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Óscar Humberto Ramírez Altamirano.

La condena se produjo luego de que el Ministerio Público acreditara su responsabilidad mediante más de 34 medios de prueba.

La Fiscalía indicó que a alias el Patrón, quien fue electo como alcalde de San Marcos en 2021, se le sigue otra línea de investigación por suponerlo líder de una estructura criminal, presuntamente dedicada al sicariato.

Como parte de la investigaciones, el 19 de septiembre de 2023 se ejecutó la Operación Tormenta dirigido por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), donde practicaron 15 allanamientos de morada y la incautación de 46 bienes de origen ilícito, entre ellos: 27 bienes muebles e inmuebles, 17 vehículos y dos sociedades mercantiles, patrimonio vinculado a la banda presuntamente dirigida por “El Patrón”.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
