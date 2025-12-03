A 85 años de prisión condenan a exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, por masacre

San Pedro Sula, Honduras.- El Tribunal con Jurisdicción Nacional en Criminalidad Organizada dictó ayer, en audiencia de lectura de sentencia, una pena de 85 años de prisión para Pedro Armando Aguilar Orellana, exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, tras ser hallado culpable de un triple asesinato y asociación para delinquir. Aguilar Orellana, conocido también como el Patrón, fue sentenciado por la muerte de Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Óscar Humberto Ramírez Altamirano.

La condena se produjo luego de que el Ministerio Público acreditara su responsabilidad mediante más de 34 medios de prueba.

