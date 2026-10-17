  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre muere presuntamente de un infarto dentro de un motel en Yoro

De acuerdo con los datos iniciales, Puerto habría ingresado al establecimiento durante las primeras horas de este día, acompañado de una mujer

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 12:23
Hombre muere presuntamente de un infarto dentro de un motel en Yoro

En una de las habitaciones del hotel quedó el cuerpo del hombre.

 Foto: Cortesía

Yoro, Honduras.-Un hombre identificado como Nelson Puerto fue encontrado sin vida la mañana de este sábado 17 de octubre en el interior de un motel en Olanchito, Yoro, luego de sufrir presuntamente un infarto, según información preliminar.

De acuerdo con los datos iniciales, Puerto habría ingresado al establecimiento durante las primeras horas de este día, acompañado de una mujer.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer que lo acompañaba.

Capturan con drogas y dinero a tres supuestos miembros de la Mara Salvatrucha en Intibucá

El hallazgo movilizó a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes se presentaron en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Los funcionarios policiales permanecen a la espera de personal del Ministerio Público para realizar el reconocimiento y levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, se espera que las autoridades competentes confirmen las circunstancias de la muerte mediante los procedimientos correspondientes.

Detienen a hombre acusado de participar en el secuestro del hijo del expresidente Maduro

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias