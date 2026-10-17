Hombre muere presuntamente de un infarto dentro de un motel en Yoro

Yoro, Honduras.-Un hombre identificado como Nelson Puerto fue encontrado sin vida la mañana de este sábado 17 de octubre en el interior de un motel en Olanchito, Yoro, luego de sufrir presuntamente un infarto, según información preliminar.
De acuerdo con los datos iniciales, Puerto habría ingresado al establecimiento durante las primeras horas de este día, acompañado de una mujer.
Hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer que lo acompañaba.
El hallazgo movilizó a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes se presentaron en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes.
Los funcionarios policiales permanecen a la espera de personal del Ministerio Público para realizar el reconocimiento y levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento, se espera que las autoridades competentes confirmen las circunstancias de la muerte mediante los procedimientos correspondientes.