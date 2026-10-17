Hombre muere presuntamente de un infarto dentro de un motel en Yoro

Yoro, Honduras.-Un hombre identificado como Nelson Puerto fue encontrado sin vida la mañana de este sábado 17 de octubre en el interior de un motel en Olanchito, Yoro, luego de sufrir presuntamente un infarto, según información preliminar.

De acuerdo con los datos iniciales, Puerto habría ingresado al establecimiento durante las primeras horas de este día, acompañado de una mujer.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer que lo acompañaba.