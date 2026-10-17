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Capturan con drogas y dinero a tres supuestos miembros de la Mara Salvatrucha en Intibucá

Los tres detenidos son originarios de otros pueblos, pero residen en el municipio de Intibucá, donde fueron arrestados

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 11:38
Capturan con drogas y dinero a tres supuestos miembros de la Mara Salvatrucha en Intibucá

Los tres jovencitos detenidos en la colonia Modelo, de Intibucá, señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha MS-13.

 Foto: Cortesía

Intibucá, Honduras.- Tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron aprehendidos mediante una saturación policial ejecutada en el municipio de Intibucá, en el departamento del mismo nombre.

Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Policía Preventiva, específicamente en la colonia Modelo, en la carretera que conduce a un reconocido hotel de la zona, les dieron detención a los jovencitos cuando estos se movilizaban en dos motocicletas.

Cuando estos se percataron de la presencia policial, intentaron darse a la fuga a veloz carrera. Los agentes policiales iniciaron la persecución, dándoles alcance metros después de que estos se enteraran de su presencia.

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La autoridad les solicitó la documentación personal correspondiente, y procedieron a realizar un registro personal a cada uno de los ciudadanos, por la sospecha de que estos anduvieran realizando acciones ilícitas ligadas al tráfico de drogas.

Como resultado de los registros, se les encontró distintos tipos de drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, se constató que ninguna de las dos motocicletas contaba con la documentación que acreditara su legítima propiedad.

Las drogas, el dinero y las motocicletas, decomisadas como evidencias de los delitos cometidos por los detenidos.

Las drogas, el dinero y las motocicletas, decomisadas como evidencias de los delitos cometidos por los detenidos.

 (Foto: Cortesía)

Los detenidos

Estos fueron identificados como: Ángel Alexander Herrera Gómez, de 19 años de edad, conocido con el seudónimo de "El Alex", originario del municipio de Camasca, Intibucá. Además, Eliazar Rodríguez Santos, de 18 años, apodado "El Gordo", oriundo de Yamaranguila, Intibucá; ambos residentes en la colonia Modelo.

Capturan a supuesto integrante de la MS-13 con 113 envoltorios de droga en la capital

Un tercer arrestado responde al nombre de Dany Alejandro Sánchez Romero, de 24 años, alias "El Turbo", originario de San Pedro Sula, con domicilio en el barrio Llano de la Virgen, sector 1, de Intibucá. Este, de oficio repartidor de comidas de manera delivery.

Les decomisaron 140 piedras de crack, 45 envoltorios con cocaína y 45 alijos con marihuana. También, dos motocicletas: marca Italika, colores negro y azul, estilo montañesa, y otra marca Z Moto, colores negro y azul, de similar estilo.

Asimismo, cuatro teléfonos celulares y 2,279 lempiras en billetes de distintas denominaciones, distribuidos en diferentes cantidades entre los tres detenidos. Los sospechosos fueron remitidos al Juzgado de Letras Penal de La Esperanza, Intibucá, por el delito de tráfico ilícito de drogas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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