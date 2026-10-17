Capturan con drogas y dinero a tres supuestos miembros de la Mara Salvatrucha en Intibucá

Intibucá, Honduras.- Tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron aprehendidos mediante una saturación policial ejecutada en el municipio de Intibucá, en el departamento del mismo nombre. Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Policía Preventiva, específicamente en la colonia Modelo, en la carretera que conduce a un reconocido hotel de la zona, les dieron detención a los jovencitos cuando estos se movilizaban en dos motocicletas. Cuando estos se percataron de la presencia policial, intentaron darse a la fuga a veloz carrera. Los agentes policiales iniciaron la persecución, dándoles alcance metros después de que estos se enteraran de su presencia.

La autoridad les solicitó la documentación personal correspondiente, y procedieron a realizar un registro personal a cada uno de los ciudadanos, por la sospecha de que estos anduvieran realizando acciones ilícitas ligadas al tráfico de drogas. Como resultado de los registros, se les encontró distintos tipos de drogas, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, se constató que ninguna de las dos motocicletas contaba con la documentación que acreditara su legítima propiedad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los detenidos

Estos fueron identificados como: Ángel Alexander Herrera Gómez, de 19 años de edad, conocido con el seudónimo de "El Alex", originario del municipio de Camasca, Intibucá. Además, Eliazar Rodríguez Santos, de 18 años, apodado "El Gordo", oriundo de Yamaranguila, Intibucá; ambos residentes en la colonia Modelo.