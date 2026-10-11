Capturan a supuesto integrante de la MS-13 con 113 envoltorios de droga en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado en posesión de varios envoltorios con supuesta droga en la colonia La Travesía, en Tegucigalpa. El detenido es un hombre de 42 años, conocido con el alias de “Jack”, quien, según las autoridades, sería integrante de la estructura criminal.

Efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizaron la captura durante un operativo de rutina en la colonia La Travesía. Según el reporte policial, los uniformados le decomisaron 113 envoltorios con supuesta marihuana, crack y cocaína, además de dinero en efectivo.