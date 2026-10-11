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Capturan a supuesto integrante de la MS-13 con 113 envoltorios de droga en la capital

Agentes de la Policía Militar del Orden Público capturaron al sospechoso durante un operativo en la colonia La Travesía de Tegucigalpa

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 10:28
Capturan a supuesto integrante de la MS-13 con 113 envoltorios de droga en la capital

Agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) detuvieron a "Jack", supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) en la colonia La Travesía de la capital.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado en posesión de varios envoltorios con supuesta droga en la colonia La Travesía, en Tegucigalpa.

El detenido es un hombre de 42 años, conocido con el alias de “Jack”, quien, según las autoridades, sería integrante de la estructura criminal.

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Efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizaron la captura durante un operativo de rutina en la colonia La Travesía.

Según el reporte policial, los uniformados le decomisaron 113 envoltorios con supuesta marihuana, crack y cocaína, además de dinero en efectivo.

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El sospechoso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Las sustancias decomisadas serán sometidas a los análisis respectivos para confirmar su composición y pureza, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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