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Capturan a presunto miembro de la MS-13 por asociación terrorista en Tocoa

La Policía informó que el presunto integrante de la MS-13 había sido detenido anteriormente en Honduras y Estados Unidos

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 09:49
Capturan a presunto miembro de la MS-13 por asociación terrorista en Tocoa

Entre los antecedentes mencionados por la Policía figura una detención por escándalo público y otra por maltrato familiar.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado este jueves 8 de octubre por el delito de asociación para delinquir con fines terroristas en Tocoa, departamento de Colón, informó la Policía Nacional.

El detenido fue identificado por las autoridades como integrante de la estructura criminal y fue requerido durante un operativo desarrollado en ese municipio.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso ya había sido detenido en tres ocasiones por diferentes hechos antes de su reciente captura.

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Entre los antecedentes mencionados por la Policía figura una detención por escándalo público y otra por maltrato familiar.

Además, las autoridades señalaron que el hombre también fue detenido en Estados Unidos por tráfico de personas, aunque posteriormente regresó a Honduras.

La Policía indicó que, tras su nueva captura, el sospechoso será puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica por el delito que se le atribuye.

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La detención se suma a las acciones de la Policía Nacional contra presuntos integrantes de estructuras criminales que operan en distintos sectores del país.

El caso continuará bajo investigación para determinar la presunta participación del detenido en las actividades que las autoridades atribuyen a la MS-13.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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