Capturan a presunto miembro de la MS-13 por asociación terrorista en Tocoa

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado este jueves 8 de octubre por el delito de asociación para delinquir con fines terroristas en Tocoa, departamento de Colón, informó la Policía Nacional.

El detenido fue identificado por las autoridades como integrante de la estructura criminal y fue requerido durante un operativo desarrollado en ese municipio.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso ya había sido detenido en tres ocasiones por diferentes hechos antes de su reciente captura.