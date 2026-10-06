Policía tras la pista de 11 miembros de la banda criminal “El Mudo”

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades policiales tienen perfilados 11 miembros de la estructura criminal denominada como la banda de "El Mudo", la cual ha operado en San Pedro Sula, Cortés.

Se informó que andan tras la pista de esos integrantes la estructura criminal que se dedican al asalto a mano armada y robos a viviendas.

Las autoridades informaron que entre las 11 personas que forman parte de la organización criminal está Azael González, quien es el más violento del grupo delincuencial.