Policía tras la pista de 11 miembros de la banda criminal “El Mudo”

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades policiales tienen perfilados 11 miembros de la estructura criminal denominada como la banda de "El Mudo", la cual ha operado en San Pedro Sula, Cortés.
Se informó que andan tras la pista de esos integrantes la estructura criminal que se dedican al asalto a mano armada y robos a viviendas.
Las autoridades informaron que entre las 11 personas que forman parte de la organización criminal está Azael González, quien es el más violento del grupo delincuencial.
Las averiguaciones policiales establecen que la banda delictiva opera en zonas residenciales de alta plusvalía de la ciudad y también asaltan a personas cuando salen de agencias bancarias.
Según las indagaciones, la banda de El Mudo tiene en su haber al menos tres asesinatos.
El último crimen que se le imputa es el de Juan Carlos Rodríguez Maldonado, un exjugador del Real España conocido como Piola, quien fue asesinado a balazos y despojado de sus pertenencias el 23 de septiembre de 2026, en su negocio, frente al mercado Guamilito