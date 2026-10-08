Pelea con machete deja un muerto y un detenido en Intibucá

Tegucigalpa, Honduras.- Una pelea con machete dejó un muerto y un detenido en el departamento de Intibucá, informó este jueves 8 de octubre la Policía Nacional. Según el reporte policial, los agentes capturaron en la escena al sospechoso de participar en la pelea en la que murió la víctima. Durante el procedimiento, los policías también decomisaron un machete que, de acuerdo con la información preliminar, habría sido utilizado en el hecho.

De acuerdo con la información policial, el arma blanca presenta manchas rojas que aparentemente serían de sangre, por lo que será sometida a los análisis correspondientes para determinar su relación con la muerte. El hecho se originó durante una pelea entre los involucrados; sin embargo, hasta el momento se desconoce qué habría provocado la confrontación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el enfrentamiento, uno de los ciudadanos resultó gravemente herido y murió como consecuencia de las lesiones provocadas con el arma blanca.