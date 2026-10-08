Pelea con machete deja un muerto y un detenido en Intibucá

Tegucigalpa, Honduras.- Una pelea con machete dejó un muerto y un detenido en el departamento de Intibucá, informó este jueves 8 de octubre la Policía Nacional.
Según el reporte policial, los agentes capturaron en la escena al sospechoso de participar en la pelea en la que murió la víctima.
Durante el procedimiento, los policías también decomisaron un machete que, de acuerdo con la información preliminar, habría sido utilizado en el hecho.
De acuerdo con la información policial, el arma blanca presenta manchas rojas que aparentemente serían de sangre, por lo que será sometida a los análisis correspondientes para determinar su relación con la muerte.
El hecho se originó durante una pelea entre los involucrados; sin embargo, hasta el momento se desconoce qué habría provocado la confrontación.
Tras el enfrentamiento, uno de los ciudadanos resultó gravemente herido y murió como consecuencia de las lesiones provocadas con el arma blanca.
La Policía Nacional desplazó agentes al lugar para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias relacionadas con el homicidio.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras se desarrollan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.
El machete decomisado será analizado como parte de las evidencias para determinar las responsabilidades en el caso.