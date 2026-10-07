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Hallan muerto a joven que había sido raptado en un sector de la capital

Víctor Isaías Sánchez Flores, de 19 años, era comerciante y propietario de un yonker; su vehículo fue hallado abandonado con un disparo en el vidrio frontal

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 14:25
Hallan muerto a joven que había sido raptado en un sector de la capital

En un sector montañoso del sector de Corralitos, a inmediaciones de La Tigra, fue encontrado el cuerpo en estado de descomposición del joven comerciante Víctor Isaías Sánchez Flores.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de un joven que había sido raptado el lunes. El vehículo en el que se transportaba fue localizado abandonado en el sector de Azacualpa, en el Distrito Central.

La víctima fue identificada por las autoridades como Víctor Isaías Sánchez Flores, de 19 años. La tarde de este miércoles se confirmó que su cuerpo fue localizado en el sector de Corralitos, en las inmediaciones de La Tigra.

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El joven asesinado era comerciante. Según se conoció, se dedicaba a la venta de partes automotrices y era propietario de un yonker ubicado en la carretera de la salida al sur del país.

Informes preliminares establecen que Víctor Isaías Sánchez Flores fue raptado por personas desconocidas en la salida al sur, cuando se transportaba en una camioneta gris, sin placas.

El automotor fue localizado con un disparo en el vidrio frontal. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar donde se encontraba el vehículo para levantar evidencias relacionadas con el caso.

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En tanto, personal de Medicina Forense, del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegó al lugar para realizar el reconocimiento y levantamiento del cuerpo del joven, que posteriormente fue trasladado a la morgue para practicarle la autopsia.

Los equipos de investigación realizan las averiguaciones para determinar las causas del crimen e identificar a los responsables del rapto y asesinato del joven comerciante.

Los parientes se mostraron consternados y demandaron a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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