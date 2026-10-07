Hallan muerto a joven que había sido raptado en un sector de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de un joven que había sido raptado el lunes. El vehículo en el que se transportaba fue localizado abandonado en el sector de Azacualpa, en el Distrito Central. La víctima fue identificada por las autoridades como Víctor Isaías Sánchez Flores, de 19 años. La tarde de este miércoles se confirmó que su cuerpo fue localizado en el sector de Corralitos, en las inmediaciones de La Tigra.

El joven asesinado era comerciante. Según se conoció, se dedicaba a la venta de partes automotrices y era propietario de un yonker ubicado en la carretera de la salida al sur del país. Informes preliminares establecen que Víctor Isaías Sánchez Flores fue raptado por personas desconocidas en la salida al sur, cuando se transportaba en una camioneta gris, sin placas. El automotor fue localizado con un disparo en el vidrio frontal. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar donde se encontraba el vehículo para levantar evidencias relacionadas con el caso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse