Avisó que entregaría un último pedido: César Martínez, delivery asesinado en Villa Adela

Un delivery llamado César David Martínez Maradiaga perdió la vida en las últimas horas en la capital de la República. Él es padre de dos hijos y ha causado más conmoción porque avisó a una familia que haría una última entrega y luego perdió la vida.
César David Martínez Maradiaga era delivery (repartidor) y murió de forma violenta en el barrio Villa Adela de Comayagüela, en la capital de Honduras.
Él tenía 29 años y, al entrar a la colonia Villa Adela, fue atacado por dos personas que se conducían en motocicleta, según varias versiones.
Otras versiones indicaron que lo venían siguiendo y el repartidor intentó huir, pero los criminales le infirieron varios disparos a la altura del centro de salud Odilón Renderos en la colonia Villa Adela.
El cuerpo de César Martínez cayó en la acera, con su motocicleta en el suelo y la mochila de entregas en su espalda.
Diversos reportes indicaron que César Martínez envió un mensaje a uno de sus primos avisando que haría una última entrega y luego llegaría a casa.
“Ya me voy para la casa, solo entrego este pedido”. Fue el mensaje que el joven envió a su primo antes de que le quitaran la vida de forma violenta.
Las autoridades llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables del crimen.
Hace unas semanas trascendió un audio atribuido a un integrante de la Pandilla 18. En el audio ellos advertían que los motociclistas que ingresaran a la colonia Villa Adela debían quitarse el casco y hacer cambio de luces.
En el caso de los conductores de carros, debían bajar los vidrios y hacer cambio de luces. El audio no ha sido verificado, pero deja la duda ante la muerte de este joven que hacía su trabajo como repartidor.