Supervisora muere dentro de maquila, presuntamente tras discusión con su jefe en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.-Una supervisora de una maquila murió este lunes 5 de octubre luego de tener una discusión con su jefe, en Naco, Quimistán, Santa Bárbara. La fallecida fue identificada como Endy Yadira Jiménez Calderón, quien se desempeñaba como supervisora en la maquila. De acuerdo con información preliminar, Jiménez Calderón sufrió una descompensación de salud luego de haber tenido una fuerte discusión con su jefe inmediato.

Tras lo ocurrido, personas que se encontraban en el lugar alertaron sobre la situación, por lo que la mujer fue trasladada a la clínica de la planta, donde se confirmó que la joven había fallecido.

La muerte de Jiménez Calderón causa consternación entre sus compañeros de trabajo, quienes la identificaron como una mujer honesta y muy trabajadora. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Piden investigar

Luego de confirmarse el fallecimiento presuntamente por un paro cardíaco, se dio aviso a las autoridades correspondientes. Personal del Ministerio Público ingresó a las instalaciones de la maquila para realizar las diligencias necesarias. Las autoridades deberán determinar mediante los procedimientos correspondientes la causa de muerte y establecer qué ocurrió en los momentos previos al desplome de la joven.