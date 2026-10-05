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Supervisora muere dentro de maquila, presuntamente tras discusión con su jefe en Santa Bárbara

La fallecida fue identificada como Endy Yadira Jiménez Calderón, quien se desempeñaba como supervisora en la maquila

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 15:25
Supervisora muere dentro de maquila, presuntamente tras discusión con su jefe en Santa Bárbara

Endy Yadira Jiménez Calderón laboraba como supervisora de la maquila.

 Foto: Cortesía

Santa Bárbara, Honduras.-Una supervisora de una maquila murió este lunes 5 de octubre luego de tener una discusión con su jefe, en Naco, Quimistán, Santa Bárbara.

La fallecida fue identificada como Endy Yadira Jiménez Calderón, quien se desempeñaba como supervisora en la maquila.

De acuerdo con información preliminar, Jiménez Calderón sufrió una descompensación de salud luego de haber tenido una fuerte discusión con su jefe inmediato.

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Tras lo ocurrido, personas que se encontraban en el lugar alertaron sobre la situación, por lo que la mujer fue trasladada a la clínica de la planta, donde se confirmó que la joven había fallecido.

La muerte de Jiménez Calderón causa consternación entre sus compañeros de trabajo, quienes la identificaron como una mujer honesta y muy trabajadora.

Piden investigar

Luego de confirmarse el fallecimiento presuntamente por un paro cardíaco, se dio aviso a las autoridades correspondientes. Personal del Ministerio Público ingresó a las instalaciones de la maquila para realizar las diligencias necesarias.

Las autoridades deberán determinar mediante los procedimientos correspondientes la causa de muerte y establecer qué ocurrió en los momentos previos al desplome de la joven.

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El caso permanece bajo investigación y, hasta el momento, no se han establecido responsabilidades ni se han informado detenciones relacionadas con el hecho.

Por su parte, compañeros de trabajo emitieron un comunicado en el que expresaron su pesar por la muerte de Jiménez Calderón y solicitaron que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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