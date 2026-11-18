Madrid, España.- La hondureña Ana Paola Hall García entregó este miércoles 18 de noviembre al rey de España, Felipe VI, sus cartas credenciales en una tradicional ceremonia con la que se acredita como representante y máxima autoridad diplomática de Honduras en territorio español. En la ceremonia fueron acreditados otros cinco embajadores de igual número de países.

Felipe VI recibió así las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Honduras, Malta, Austria, Estonia, Alemania e Irak en el acto que se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid.

En esta ocasión, previsiblemente la última del año, presentaron sus cartas credenciales el embajador de Irak, Ali Shimran Hachem Albaay; el de la República Federal de Alemania, Heiko Christoph Thoms, y el de Malta, Simon Pullicino.

Además de la hondureña, también se presentaron ante el rey Lembit Uibo, embajador de Estonia, y Peter Huber, de Austria.