Madrid, España.- La hondureña Ana Paola Hall García entregó este miércoles 18 de noviembre al rey de España, Felipe VI, sus cartas credenciales en una tradicional ceremonia con la que se acredita como representante y máxima autoridad diplomática de Honduras en territorio español. En la ceremonia fueron acreditados otros cinco embajadores de igual número de países.
Felipe VI recibió así las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Honduras, Malta, Austria, Estonia, Alemania e Irak en el acto que se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid.
En esta ocasión, previsiblemente la última del año, presentaron sus cartas credenciales el embajador de Irak, Ali Shimran Hachem Albaay; el de la República Federal de Alemania, Heiko Christoph Thoms, y el de Malta, Simon Pullicino.
Además de la hondureña, también se presentaron ante el rey Lembit Uibo, embajador de Estonia, y Peter Huber, de Austria.
Tras la presentación individual de las credenciales y de las delegaciones que acompañaban a cada diplomático, el monarca sostuvo breves encuentros bilaterales con los seis embajadores para intercambiar impresiones sobre el estado de las relaciones entre España y sus respectivos países.
La embajadora de la República de Honduras, Ana Paola Hall García, entrega al Rey sus Cartas Credenciales en el Palacio Real de Madrid.➡️https://t.co/mDZrni2dmG https://t.co/9HyIAx4Qmj— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 18, 2026
La Casa Real española confirmó la realización de la ceremonia y destacó que se trata de una tradición diplomática cuyo origen se remonta al siglo XVIII y que ha conservado prácticamente intacto su desarrollo hasta la actualidad.
¿Qué son las cartas credenciales?
Las cartas credenciales son documentos oficiales mediante los cuales un jefe de Estado acredita formalmente a un embajador como representante diplomático de su país ante otro Estado.
Su presentación ante el monarca constituye un paso protocolario fundamental para formalizar el reconocimiento del representante y el ejercicio de sus funciones diplomáticas en el país receptor.
Con este acto, Ana Paola Hall cumple formalmente con el protocolo de acreditación ante la Corona española como representante de Honduras.