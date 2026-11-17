Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) señaló la falta de presupuesto para auditar las Elecciones Generales 2025, que mantiene pendiente el proceso de fiscalización y cierre de los expedientes administrativos de los candidatos. La comisionada de Política Limpia, Ivonne Ardón, explicó que el dictamen ya está preparado, pero la institución todavía espera el respaldo presupuestario necesario para completar las auditorías de quienes participaron en el proceso electoral, y actualmente ocupan cargos de elección popular. "Ya está listo el dictamen, pero esperamos nosotros que se nos dé el apoyo, sobre todo porque vamos a auditar a los que ya están en la toma de decisiones como alcalde, diputados, presidenciable; es importante que nosotros les demos el cierre ya de su expediente administrativo en cuanto a la rendición de cuentas de las elecciones generales", aseguró.

Congreso Nacional tiene pendiente la discusión del presupuesto

Ante esta situación, Política Limpia mantiene sus expectativas en la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2027. Ardón manifestó que la institución recibió positivamente una iniciativa orientada a conseguir los recursos que necesita la unidad para desarrollar sus funciones de fiscalización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Explicó que la propuesta contempla el presupuesto que, según indicó, no recibió la institución en una asignación anterior y que permitiría fortalecer las labores de supervisión del financiamiento de las campañas. "Ya estamos a punto de que el Congreso pueda discutir el presupuesto general de ingresos y egresos para el año fiscal 2027. Vimos con buenos ojos la iniciativa del diputado Antonio Rivera Callejas, quien presentó la moción para que se nos aprobara ese presupuesto que no se nos dio en el 2029 por parte del Congreso anterior", apuntó. De acuerdo con lo expuesto por Ardón, los recursos permitirían desarrollar tres áreas de trabajo: la fiscalización concurrente de las campañas, la revisión de los ingresos y egresos de los participantes y los procedimientos de subsanación y sanción contra quienes incumplan la normativa electoral.

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