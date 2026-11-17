Tegucigalpa, Honduras.- Los deudores alimentarios experimentarán restricciones para realizar trámites en instituciones gubernamentales tras la implementación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam). Desde su entrada en vigor en mayo, el registro contabiliza 67 personas a nivel nacional, de las cuales 66 son hombres y una es mujer, según datos del Poder Judicial. El portavoz del órgano de justicia, Melvin Duarte, explicó que estas personas dejaron de cumplir con sus responsabilidades alimentarias, situación que afecta directamente a 92 menores: 48 hijos y 44 hijas.

No obstante, el funcionario aclaró que entre las instituciones que tendrán acceso a esta información figuran el Registro Nacional de las Personas (RNP), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el Instituto Nacional de Migración e incluso el sistema bancario del país. Entre los trámites figura un límite para obtener pasaporte, renovar o sacar licencia de conducir, e incluso quedar fuera de créditos y trámites oficiales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A estas entidades se suman todas las alcaldías del país y los consulados, que podrán consultar si una persona figura en los registros. Las instituciones podrán verificar la información mediante el nombre y número de identidad del solicitante: Si la persona aparece como deudora alimentaria morosa, no se aprobará el trámite que pretende realizar. De esta manera, el registro busca que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias tenga consecuencias administrativas, además de las acciones que correspondan en el ámbito judicial.

Francisco Morazán concentra la mayoría de los deudores

Los datos a los que tuvo acceso EL HERALDO reflejan una concentración de los casos en el departamento de Francisco Morazán, que registra 58 personas deudoras de pensiones alimentarias. En otros sectores del país, San Pedro Sula reporta seis casos, La Ceiba cinco y La Paz cuatro. Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias también representa una deuda que supera el medio millón de lempiras. "Se registra una suma de pensiones que sobrepasa los 500,000 lempiras, y se invita a la población a que asista en representación de sus hijos e ingrese a la persona en el registro de deudor alimentario", explicó. Sin embargo, el portavoz aclaró que la incorporación al Registro de Deudores Alimentarios Morosos no ocurre automáticamente por decisión de la unidad jurisdiccional, sino que debe existir una solicitud judicial previa.

Tres cuotas consecutivas pueden activar la inscripción