Tegucigalpa, Honduras .-La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) invita a la ciudadanía y al sector de telecomunicaciones, a participar en la consulta pública del Anteproyecto de Resolución Normativa que establece el Régimen de Tasas Especiales. La propuesta contempla las disposiciones aplicables a entidades públicas, iglesias y organizaciones sin fines de lucro que desarrollan actividades con fines humanitarios y de labor social. El documento está disponible en el sitio web institucional www.conatel.gob.hn, para que las personas y organizaciones interesadas puedan conocer su contenido, analizar las disposiciones planteadas y formular sus observaciones.

La iniciativa se desarrolla en cumplimiento del principio de transparencia y del procedimiento establecido para la emisión de resoluciones de carácter general. El período de consulta pública está abierto del 16 al 27 de noviembre de 2026. Durante ese plazo, los interesados podrán remitir sus comentarios, recomendaciones y observaciones sobre el anteproyecto al correo electrónico consulta.publica@conatel.gob.hn, habilitado para recibir las aportaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También se podrán presentar las observaciones por escrito ante la Secretaría General de Conatel en la colonia Modelo de Comayagüela.