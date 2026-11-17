Tegucigalpa, Honduras .-La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) invita a la ciudadanía y al sector de telecomunicaciones, a participar en la consulta pública del Anteproyecto de Resolución Normativa que establece el Régimen de Tasas Especiales.
La propuesta contempla las disposiciones aplicables a entidades públicas, iglesias y organizaciones sin fines de lucro que desarrollan actividades con fines humanitarios y de labor social.
El documento está disponible en el sitio web institucional www.conatel.gob.hn, para que las personas y organizaciones interesadas puedan conocer su contenido, analizar las disposiciones planteadas y formular sus observaciones.
La iniciativa se desarrolla en cumplimiento del principio de transparencia y del procedimiento establecido para la emisión de resoluciones de carácter general.
El período de consulta pública está abierto del 16 al 27 de noviembre de 2026. Durante ese plazo, los interesados podrán remitir sus comentarios, recomendaciones y observaciones sobre el anteproyecto al correo electrónico consulta.publica@conatel.gob.hn, habilitado para recibir las aportaciones.
También se podrán presentar las observaciones por escrito ante la Secretaría General de Conatel en la colonia Modelo de Comayagüela.
Para facilitar la revisión de cada aporte, la institución recomienda incluir el nombre de la persona natural o jurídica que lo presenta y los datos de contacto; identificar la disposición del anteproyecto a la que hace referencia y explicar la justificación de su comentario, incluyendo, cuando corresponda, una propuesta de redacción alternativa.
Con este proceso, Conatel promueve la participación de los sectores vinculados y de las organizaciones interesadas en el análisis de la propuesta normativa.
La consulta pública representa una oportunidad para conocer el anteproyecto y aportar observaciones antes de que continúe el proceso de emisión.