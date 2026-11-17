Tegucigalpa, Honduras.- La abogada y analista hondureña, Marcela Caro, se pronunció para exigirle al presidente Nasry Asfura "acciones inmediatas", como la depuración de consulados y auditar L 38 millones, tras la captura de la excónsul Ada Serrano Núñez, señalada por actos de corrupción durante su gestión diplomática. El reclamo surge debido a la polémica de Serrano Núñez, quien enfrenta acusaciones de sobornos vinculados al ejercicio de sus funciones.

A través de su cuenta oficial de X, Caro cuestionó la pasividad del Gobierno de Honduras frente al caso que, a su criterio, debería encender las alarmas en toda la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"¿Cuántos escándalos más necesitamos para que finalmente se tome la decisión de depurar el servicio exterior honfureño?", le preguntó Caro directamente al presidente Asfura, pidiendo explicaciones sobre la permanencia de funcionarios señalados por irregularidades en la red consular. En su publicación, la abogada hondureña también apuntó hacia el paradero de 38 millones de lempiras destinados al programa "Hermano Vuelve a Casa", un caso del que todavía no hay resultados a la luz pública. En ese sentido, Caro demandó conocer el destino final de esos fondos públicos orientados a la población migrante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, agregó que la Fundación 15 de Septiembre presentó evidencias sobre presuntos nexos políticos, negocios manejados por terceros en EE UU y conflictos con los acuerdos de relaciones exteriores. También cuestionó la supuesta amistad entre Asfura y la actual canciller. "Quiero dejar algo muy claro, la amistad, la cercanía política o la confianza personal con su amiga Mireya Agüero no pueden estar por encima de los intereses de Honduras. La responsabilidad de gobernar, supervisar y exigir resultados es suya, señor presidente", escribió. "La Cancillería no puede convertirse en un refugio para funcionarios cuestionados ni en una institución donde las denuncias duermen mientras quienes son señalados continúan ejerciendo funciones de representación nacional", agregó Marcela Caro.

"Acuerdos bajo la mesa"