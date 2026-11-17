Tegucigalpa, Honduras.- Como una "vergüenza para la nación" calificó el diputado por el Partido Nacional, Frank Alley, la detención de la excónsul hondureña Ada Evila Serrano Núñez, acusada por las autoridades federales de Estados Unidos de participar en una red de sobornos y lavado de dinero que habría generado más de 375,000 dólares. Alley cuestionó que una funcionaria, que debía velar por los derechos e intereses de los hondureños en el extranjero, presuntamente se aprovechara de las necesidades de los migrantes para obtener beneficios económicos. “Es una vergüenza para el país, una vergüenza para la nación, para el servicio exterior que ha tenido funcionarios muy buenos, pero hoy se ve manchado por esta exfuncionaria de Libertad y Refundación. Nuestros migrantes deberían negociar con un servicio exterior que se ponga a la orden de ellos”, manifestó.

Asimismo, señaló que la presunta red de sobornos habría representado una forma de extorsión para los hondureños que necesitaban realizar gestiones consulares, por lo que consideró que el caso refleja irregularidades en el servicio exterior durante la administración del partido Libertad y Refundación (Libre).

Responsabilidad y posibles investigaciones

Al ser consultado sobre la responsabilidad que le corresponde a la excónsul, el parlamentario consideró que enfrenta una situación de suma gravedad, debido a que las acusaciones fueron presentadas por autoridades federales estadounidenses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Si el FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el fiscal general del distrito del Circuito de Atlanta salen públicamente a acusar a esta exfuncionaria, no es poca cosa, es una acusación gravísima la que le hicieron y es un proceso gravísimo el que va a enfrentar”, sostuvo.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para que proporcionen oportunamente la información que sea requerida y contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

También manifestó que las investigaciones podrían extenderse a otras posibles irregularidades dentro del servicio exterior hondureño, por lo que consideró importante que las instituciones nacionales colaboren con las autoridades estadounidenses.

Un llamado de atención al servicio consular

Alley consideró que este caso debe representar una advertencia para los demás funcionarios consulares, al señalar que desde hace varios años existen señalamientos sobre presuntas irregularidades en la atención que reciben los hondureños en el extranjero. “Esta es una práctica que hace muchos años se escucha como secreto a voces que sucede en nuestros servicios exteriores, es una vergüenza que nuestros funcionarios en el exterior hagan este tipo de prácticas”, afirmó. No obstante, aclaró que sus cuestionamientos no involucran a todos los integrantes del servicio exterior, pues reconoció que existen profesionales que han desempeñado su labor de manera responsable y han contribuido a la atención de los migrantes.