Tegucigalpa, Honduras.-La Cuenta del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) decidirá en diciembre si Honduras podrá acceder a un nuevo compacto de cooperación o a un programa de asistencia técnica, luego de que el país aprobara 14 de los 22 indicadores evaluados por el organismo, informó el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

El funcionario explicó que el control de la corrupción continúa como uno de los principales desafíos del país. “Tenemos demasiados años, demasiados gobiernos apareciendo en rojo en el indicador”, expresó.

Entre las acciones para mejorar ese resultado mencionó la Estrategia Nacional Anticorrupción y un convenio con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para avanzar en la fiscalización del Presupuesto General de la República. Aclaró que los indicadores publicados corresponden a la evaluación de 2024-2025.