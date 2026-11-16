Tegucigalpa, Honduras.-La Cuenta del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) decidirá en diciembre si Honduras podrá acceder a un nuevo compacto de cooperación o a un programa de asistencia técnica, luego de que el país aprobara 14 de los 22 indicadores evaluados por el organismo, informó el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.
El funcionario explicó que el control de la corrupción continúa como uno de los principales desafíos del país. “Tenemos demasiados años, demasiados gobiernos apareciendo en rojo en el indicador”, expresó.
Entre las acciones para mejorar ese resultado mencionó la Estrategia Nacional Anticorrupción y un convenio con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para avanzar en la fiscalización del Presupuesto General de la República. Aclaró que los indicadores publicados corresponden a la evaluación de 2024-2025.
Hernández brindó estas declaraciones tras las reuniones que el gabinete económico sostuvo en Washington con representantes del Departamento de Estado, el Tesoro estadounidense y la MCC.
También informó que la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro continuará apoyando al país en temas relacionados con la deuda pública y posibles alianzas público-privadas.
Además, señaló que el Gobierno espera decisiones del Fondo Monetario Internacional en diciembre para cerrar el programa vigente y negociar un nuevo acuerdo de tres años.