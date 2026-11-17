Tegucigalpa, Honduras.- Sin un análisis de riesgo que lo justificara y sin ocupar un cargo autorizado en reglamento para recibir este tipo de privilegios, el abogado Alberto Lozano Ferrera contaba con cuatro militares asignados a su seguridad. Desde mayo de 2026, el gerente administrativo del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Alberto Lozano Ferrera, y su familia estaban siendo custodiados por elementos de seguridad del Estado. El funcionario tenía a su disposición dos oficiales y dos suboficiales. La fuente consultada por Grupo OPSA argumentó que Lozano contaba con seguridad debido a los riesgos que implica el ejercicio de sus funciones.

La seguridad asignada incluía dos vehículos, cada uno con dos militares a bordo, quienes brindaban protección las 24 horas del día. La fuente también aseguró que la custodia se extendía a su familia. Tras la publicación del reportaje de LA PRENSA titulado "INP investiga compras de alimentos con indicios de fraude", el director del INP, general Walter Lacayo, informó que la seguridad asignada al funcionario había sido suspendida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, tras una investigación interna, la fuente consultada aseguró que Lozano sería removido de su cargo. Sin embargo, al cierre de esta edición, continuaba al frente de la Gerencia Administrativa del INP.

¿Qué establece el reglamento?