Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registra este martes 17 de noviembre una baja de L.0.0036 tanto en la compra como en la venta, en comparación con los valores reportados el lunes 16.

De acuerdo con los registros del Banco Central de Honduras (BCH), la compra pasó de L.26.9268 a L.26.9232, mientras que la venta bajó de L.27.0614 a L.27.0578.

La variación confirma un nuevo movimiento en el tipo de cambio nominal, que durante los últimos días ha mostrado aumentos graduales.