Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registra este martes 17 de noviembre una baja de L.0.0036 tanto en la compra como en la venta, en comparación con los valores reportados el lunes 16.
De acuerdo con los registros del Banco Central de Honduras (BCH), la compra pasó de L.26.9268 a L.26.9232, mientras que la venta bajó de L.27.0614 a L.27.0578.
La variación confirma un nuevo movimiento en el tipo de cambio nominal, que durante los últimos días ha mostrado aumentos graduales.
El comportamiento del dólar mostró incrementos durante la segunda semana del mes de noviembre. El lunes 9 de noviembre, la compra se ubicó en L.26.9157 y la venta en L.27.0503.
Para el viernes 13, ambos valores aumentaron: la compra acumuló una variación de L.0.0233 y la venta de L.0.0234 respecto al lunes.
El BCH publica los registros oficiales del tipo de cambio, que permiten dar seguimiento a las variaciones de la moneda estadounidense frente al lempira.
El precio de venta del dólar en Honduras superó por primera vez la barrera de los 27 lempiras el 28 de agosto de 2026.