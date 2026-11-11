Liberalización del mercado de divisas tardará de 18 a 24 meses en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Mercado Interbancario de Divisas (MID) comenzará de cero en Honduras, tal como ocurrió en febrero de 2017 al permitir que bancos comerciales y casas de cambio retuvieran el 10% de los dólares comprados para erogaciones propias, para la venta a los agentes económicos y al público. El Banco Central de Honduras (BCH), de acuerdo con su presidente Roberto Lagos, realizará en los dos últimos meses del año la socialización del MID con diversos sectores. Agrega que la liberalización será gradual, la que se espera inicie en los primeros meses de 2027 y con un plazo de adopción entre 18 y 24 meses.

El Mercado Interbancario de Divisas fue eliminado en abril de 2023 por el Banco Central, argumentando que los dólares estaban concentrados en pocas instituciones bancarias y, por ende, desde esa fecha, el BCH retomó la subasta.

Con el retorno del MID, el Banco Central continuará asignando divisas a las importadoras de petróleo y a las empresas generadoras de energía.

La hoja de ruta para que los agentes cambiarios retornen a la compra venta de dólares está definida: a partir de enero de 2027, del 100% de las divisas compradas por los bancos y casas de cambio, el 10% será retenido y el 90% será trasladado al BCH.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los porcentajes de retención aumentarán cuando el Banco Central de Honduras lo considere oportuno. Entre 2017 y 2021, la retención de divisas por los agentes cambiarios comenzó en 10% y finalizó en 80%, lo que se realizó en un periodo de 48 meses.



Retorno al MID

El anuncio del regreso al Mercado Interbancario de Divisas fue anunciado por Lagos el pasado 19 de octubre. De acuerdo con el presidente del Banco Central, el calendario para los últimos dos meses contempla reuniones con los agentes cambiarios, con el sector privado y con las cámaras de comercio, seguido de una campaña de comunicación. Indicó que ese tema fue abordado con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su reciente visita. “Nosotros estamos casi listos, pudimos haber empezado en este momento, sin embargo, estamos esperando que comience la acumulación de divisas por exportación de café, que arranca generalmente en noviembre y así tener una mayor acumulación de reservas”, explicó el funcionario.