Germán Lobo explica por qué ICE detuvo a su hijo, Enmanuel Lobo: "Ingresó con visa de trabajo pero se le venció"

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato a diputado por el Partido Liberal y exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo, confirmó este martes la razón de la detención de su hijo, Germán Enmanuel Lobo, quien fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Utah, Estados Unidos, en un procedimiento que se viralizó en redes sociales el lunes 9 de agosto. Lobo confió a EL HERALDO que el joven se encuentra tranquilo y en buen estado, mientras esperaba comparecer en los próximos días ante un juez de inmigración que deberá determinar su situación en el país del norte. El exconsejero suplente reveló que su hijo logró comunicarse con su madre, por lo que la familia ha podido conocer cómo se encuentra después del procedimiento. Además, confirmó que ya cuenta con un abogado especializado en asuntos migratorios que lleva su caso.

Sobre su situación legal, el exconsejero detalló que el joven ingresó a Estados Unidos con una visa de trabajo, pero permaneció en ese país después de que el documento venciera. El arresto quedó registrado en un video difundido en redes sociales por su prometida. En las imágenes se observa cómo varios agentes lo sacan por la fuerza del vehículo y lo someten contra el pavimento. Durante el arresto, uno de los oficiales se identificó como integrante de la Oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO), mientras le solicitaban sus documentos de identidad y pasaporte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la grabación, el hondureño cuestionó el procedimiento y reclamó que no le mostraban una orden judicial, mientras expresaba: "Esto es ilegal".

Sobre el video, Germán Lobo expresó su tristeza por la manera en que fue tratado su hijo durante el arresto. "Estamos tristes, me duele mucho la forma como me lo trataron en ese país. Vamos a esperar lo que determina el juez", manifestó. El exaspirante a diputado también explicó que su hijo intentaba construir una vida como músico junto a su prometida, quien igualmente atraviesa un proceso ante las autoridades migratorias para regularizar su situación en Estados Unidos. "Él está tratando de hacer su vida con la joven que sale en las grabaciones, ella también está en un proceso con migración para cambiar su estatus migratorio", detalló.