Hondureño es capturado por ICE frente a sus hijos en Nueva Jersey

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Un ciudadano captó en video el momento en que un hombre de origen hondureño era arrestado frente a sus hijos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey. En el video se observa que los menores, entre llantos y gritos, forcejean desesperadamente con los elementos de ICE para evitar que estos se lleven a su padre Jhon Maykel Correa Sangucho. Este hecho ocurrió el pasado 7 de octubre en el poblado de Harrison. A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que Correa vivía ilegalmente en el país y había cometido múltiples infracciones de tránsito.

El DHS defendió el actuar del ICE al argumentar que los agentes le solicitaron en repetidas ocasiones que bajara de su vehículo, pero que el hondureño se negó a acatar la orden. Asimismo, sostuvo que el personal de ICE está entrenado para usar la "mínima cantidad de fuerza necesaria y reciben capacitación continua en desescalada y uso de la fuerza". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el material audiovisual también se observó como un hombre y una mujer intervinieron en altercado. De acuerdo a CBS News, estas dos personas son investigadas por presunta obstrucción a la justicia y agresión contra los agentes. Por su parte, el consejo de Harrison y el alcalde James A. Fife manifestaron que “resulta desgarrador saber que hay niños que presencian una experiencia tan aterradora y potencialmente traumática en su propia comunidad". “Todos los niños merecen sentirse seguros, apoyados y cuidados, especialmente en momentos de incertidumbre y angustia”, expresaron, añadiendo que “como comunidad, debemos unirnos para garantizar que estos niños reciban la compasión y la ayuda que necesitan”.