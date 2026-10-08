Proponen "Ley Orlin" tras muerte de niño de 3 años y deportación de su madre a Honduras

Pramila Jayapal, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, junto a otros legisladores presentaron la "Ley Orlin" para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados (conocido por su siglas en inglés ICE) no pueda detener a padres de familia y cuidadores de menores, salvo que haya evidencia que representan una amenaza para la seguridad pública. A continuación los detalles.