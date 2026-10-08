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Proponen "Ley Orlin" tras muerte de niño de 3 años y deportación de su madre a Honduras

Tras la brutal muerte de su hijo en Florida a semanas de ser deportada, una madre inspira la "Ley Orlin" impulsada en el Congreso de Estados Unidos

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 16:32
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Pramila Jayapal, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, junto a otros legisladores presentaron la "Ley Orlin" para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados (conocido por su siglas en inglés ICE) no pueda detener a padres de familia y cuidadores de menores, salvo que haya evidencia que representan una amenaza para la seguridad pública. A continuación los detalles.

Foto: cortesía redes sociales
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La propuesta de ley lleva el nombre del pequeño Orlin, un pequeño estadounidense de tres años que murió tras sufrir graves maltratos y abuso sexual mientras quedó al cuidado de su tío, luego de que su madre, Wendy Hernández, fuera detenida el pasado 8 de enero en Alabama, y repatriada hacia Honduras sin su hijo a finales del mes.

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Según la información preliminar, mientras Wendy, que llegó en busca de asilo político en 2022, permanecía bajo custodia migratoria, Orlin quedó con su tío político, Samuel Antonio Maldonado Erazo, y con tres primos, en el condado de Escambia. Según su relato, hablaban por llamadas breves y nada parecía anormal.

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A más de un mes de ser deportada, Wendy recibió la fatídica e inesperada noticia sobre la muerte de su hijo. El 4 de marzo, una llamada al 911 movilizó a equipos de emergencia. El pequeño Orlin fue movilizado a un centro asistencial donde falleció.

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La Oficina del Sheriff de Escambia arrestó al tío y describió las lesiones del niño como gravísimas. El 26 de marzo, un gran jurado lo acusó formalmente de asesinato en primer grado. Él se declaró no culpable y permanece detenido sin derecho a fianza.

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Tras la muerte del niño, ICE emitió un comunicado en el que responsabilizó a su madre de "haberlo abandonado".

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Wendy rechaza esa versión y asegura que suplicó llevarse a su hijo con ella. Asimismo, argumentó que su hijo estaría vivo si ella no hubiera sido detenida y deportada.

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Según su testimonio, la expulsaron sin su pasaporte, lo que complicó el traslado del cuerpo. Una periodista de la zona colaboró para que los restos de Orlin llegaran a sus manos.

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Después, ICE le permitió regresar temporalmente a Estados Unidos por razones humanitarias para despedir a su hijo. En Pensacola, la comunidad le rindió homenaje.

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El caso llegó hasta el Congreso, donde Pramila Jayapal encabezó la propuesta que busca limitar las acciones de ICE cuando se trate de personas que tienen a menores bajo su cargo.

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Mientras la Ley Orlin recorre el debido proceso en busca de su aprobación, ICE sigue defendiendo sus procedimientos.

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Desde Honduras, Wendy Hernández pide justicia. "La última vez que vi a mi hijo, estaba bien", manifestó la adolorida madre.

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