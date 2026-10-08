Proponen "Ley Orlin" tras muerte de niño de 3 años y deportación de su madre a Honduras

Pramila Jayapal, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, junto a otros legisladores presentaron la "Ley Orlin" para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados (conocido por su siglas en inglés ICE) no pueda detener a padres de familia y cuidadores de menores, salvo que haya evidencia que representan una amenaza para la seguridad pública. A continuación los detalles.
La propuesta de ley lleva el nombre del pequeño Orlin, un pequeño estadounidense de tres años que murió tras sufrir graves maltratos y abuso sexual mientras quedó al cuidado de su tío, luego de que su madre, Wendy Hernández, fuera detenida el pasado 8 de enero en Alabama, y repatriada hacia Honduras sin su hijo a finales del mes.
Según la información preliminar, mientras Wendy, que llegó en busca de asilo político en 2022, permanecía bajo custodia migratoria, Orlin quedó con su tío político, Samuel Antonio Maldonado Erazo, y con tres primos, en el condado de Escambia. Según su relato, hablaban por llamadas breves y nada parecía anormal.
A más de un mes de ser deportada, Wendy recibió la fatídica e inesperada noticia sobre la muerte de su hijo. El 4 de marzo, una llamada al 911 movilizó a equipos de emergencia. El pequeño Orlin fue movilizado a un centro asistencial donde falleció.
La Oficina del Sheriff de Escambia arrestó al tío y describió las lesiones del niño como gravísimas. El 26 de marzo, un gran jurado lo acusó formalmente de asesinato en primer grado. Él se declaró no culpable y permanece detenido sin derecho a fianza.
Tras la muerte del niño, ICE emitió un comunicado en el que responsabilizó a su madre de "haberlo abandonado".
Wendy rechaza esa versión y asegura que suplicó llevarse a su hijo con ella. Asimismo, argumentó que su hijo estaría vivo si ella no hubiera sido detenida y deportada.
Según su testimonio, la expulsaron sin su pasaporte, lo que complicó el traslado del cuerpo. Una periodista de la zona colaboró para que los restos de Orlin llegaran a sus manos.
Después, ICE le permitió regresar temporalmente a Estados Unidos por razones humanitarias para despedir a su hijo. En Pensacola, la comunidad le rindió homenaje.
El caso llegó hasta el Congreso, donde Pramila Jayapal encabezó la propuesta que busca limitar las acciones de ICE cuando se trate de personas que tienen a menores bajo su cargo.
Mientras la Ley Orlin recorre el debido proceso en busca de su aprobación, ICE sigue defendiendo sus procedimientos.
Desde Honduras, Wendy Hernández pide justicia. "La última vez que vi a mi hijo, estaba bien", manifestó la adolorida madre.