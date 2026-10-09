Muere turista hondureño de 27 años en Machu Picchu Pueblo tras descompensarse

Un turista hondureño de 27 años perdió la vida mientras estaba de viaje con amigos en los destinos más soñados de Sudamérica, Machu Picchu Pueblo, en la región peruana de Cusco, durante el pasado miércoles 7 de octubre. ¿Qué le pasó? A continuación, los detalles del caso que ha causado conmoción.
De acuerdo con el reporte de las autoridades peruanas, la víctima fue identificada como José Andreé Marcía Tercero.
Según Carlos Guizado, jefe encargado de la Región Policial Cusco, el joven se encontraba caminando con un grupo de amigos por las inmediaciones del Puente de los Candados cuando se "descompensó y se desvaneció".
La Policía recibió un llamado de alerta, por lo que se movilizaron hasta el lugar, donde confirmaron que el joven de 27 años ya no tenía signos vitales. Sin embargo, lo trasladaron hacia el Centro de Salud de Machu Picchu, donde un médico confirmó su fallecimiento.
Preliminarmente, las autoridades señalaron que José Andreé habría sufrido un paro cardiaco. Aunque aclararon que el caso fue trasladado al Ministerio Público para que determine la causa definitiva.
Guizado precisó además que el hecho no ocurrió dentro del sitio arqueológico, sino en el pueblo de Machu Picchu, desde donde los visitantes suelen partir hacia el santuario.
Tras la tragedia ocurrida, el vocero policial instó a los turistas a realizarse chequeos médicos antes de aventurarse a viajar por el pueblo o la ciudadela arqueológica.
El funcionario recordó que este año ya han sido varios los turistas afectados y que la semana pasada un visitante mexicano se desvaneció y falleció en el santuario.
Por ahora no hay más datos sobre la víctima ni se ha informado si su cuerpo será repatriado a Honduras.
Sin embargo, el caso ya ha comenzado a circular a través de las diversas plataformas sociales, causando consternación por el fallecimiento del joven.