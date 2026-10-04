Hondureño es acusado de atropellar y matar una mujer en EE UU; andaba alcoholizado

Edwin Alexander Sosa también enfrenta una acusación relacionada con conducir sin haber obtenido una licencia válida. Los señalamientos forman parte del proceso penal que se desarrolla tras la muerte de Tamara Renee Thomas. Además, ICE presentó una orden de detención migratoria contra Sosa para mantenerlo bajo custodia. El Departamento de Seguridad Nacional informó que había ingresado irregularmente a Estados Unidos por Texas en 2021 y que un juez de inmigración había emitido una orden final de expulsión en junio de 2026.