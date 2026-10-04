Hondureño es acusado de atropellar y matar una mujer en EE UU; andaba alcoholizado

Un joven hondureño de tan solo 22 años está enfrentando a la justicia de Estados Unidos. El catracho está siendo acusado de atropellar y matar a una ciudadana estadounidense en Indiana. ¿Cómo se dieron los hechos?
La víctima respondía al nombre de Tamara Renee Thomas, de 33 años. Ella se encontraba en el estacionamiento de una gasolinera en Indianápolis, Indiana.
Según las autoridades, ella fue atropellada por el hondureño Edwin Alexander Sosa Gonzalez, de 22 años, quien según reportes lo hacía tras ingerir bebidas alcohólicas.
Según la investigación, Edwin Alexander Sosa conducía una Honda CR-V que previamente habría chocado contra otro vehículo antes de ingresar al estacionamiento de la gasolinera donde se encontraba Tamara.
Las cámaras de seguridad habrían registrado el momento en que la mujer intentó correr para ponerse a salvo al observar que la camioneta se aproximaba. Sin embargo, fue alcanzada por el vehículo y declarada fallecida al instante.
Tras el impacto, Edwin Sosa presuntamente abandonó la camioneta y escapó a pie. De acuerdo con documentos judiciales, posteriormente habría contactado al propietario del vehículo para pedirle que lo reportara como robado.
Horas después, la Policía logró localizar al hondureño. Las autoridades reportaron que presentaba señales de intoxicación al momento de ser ubicado.
De acuerdo con los registros del caso donde murió Tamara Thomas, una prueba habría establecido un nivel de alcohol en sangre de 0.229 del hondureño. Esta cifra se encuentra por encima del límite legal de 0.08 establecido en Indiana para conducir.
El hondureño fue acusado formalmente el 30 de septiembre por varios delitos, entre ellos causar la muerte de Tamara Thomas mientras conducía intoxicado y abandonar la escena de un accidente fatal.
Edwin Alexander Sosa también enfrenta una acusación relacionada con conducir sin haber obtenido una licencia válida. Los señalamientos forman parte del proceso penal que se desarrolla tras la muerte de Tamara Renee Thomas. Además, ICE presentó una orden de detención migratoria contra Sosa para mantenerlo bajo custodia. El Departamento de Seguridad Nacional informó que había ingresado irregularmente a Estados Unidos por Texas en 2021 y que un juez de inmigración había emitido una orden final de expulsión en junio de 2026.