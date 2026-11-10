Extraditable Héctor Vicente Paguada es hallado sin vida en un baño de cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras.-El extraditable Héctor Vicente Paguada, solicitado por Estados Unidos, fue encontrado sin vida la tarde de este martes en uno de los baños de la cárcel de Támara, en Francisco Morazán, luego de que presuntamente se ahorcara.
La información fue confirmada por Walter Amador Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien explicó en declaraciones al canal HCH que el hondureño fue encontrado en uno de los baños del módulo de diagnóstico, donde permanecía asignado como ha sucedido con otros extraditables.
De acuerdo a las autoridades penitenciarias, Paguada ingresó al baño y no volvió a salir, por lo que al buscarlo fue encontrarlo sin vida. De manera preliminar, se maneja que habría utilizado un cordón que tenía en su poder para quitarse la vida.
El funcionario detalló que el privado de libertad permanecía bajo custodia en un módulo donde habitualmente son asignadas las personas requeridas en extradición.
Amador Lacayo explicó que, previo al hecho, no existían elementos que hicieran sospechar que la vida del extraditable estuviera en peligro, debido a que su requerimiento por parte de las autoridades estadounidenses no estaba relacionado con delitos de narcotráfico u organizaciones criminales, sino con un caso distinto.
Vicente Paguada enfrentaba una acusación en Estados Unidos por el asesinato de su esposa y su suegra en ese país, según la información proporcionada por el director del INP.
Su muerte ocurre mientras permanecía a la espera de que continuara el proceso relacionado con su solicitud de extradición, luego de ser detenido el pasado 7 de noviembre en Colón.
El acusado, originario del municipio de Manto, en el departamento de Olancho, era buscado internacionalmente luego de que la justicia estadounidense formalizara una solicitud de extradición en su contra desde el 2024.