Extraditable Héctor Vicente Paguada es hallado sin vida en un baño de cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras.-El extraditable Héctor Vicente Paguada, solicitado por Estados Unidos, fue encontrado sin vida la tarde de este martes en uno de los baños de la cárcel de Támara, en Francisco Morazán, luego de que presuntamente se ahorcara. La información fue confirmada por Walter Amador Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien explicó en declaraciones al canal HCH que el hondureño fue encontrado en uno de los baños del módulo de diagnóstico, donde permanecía asignado como ha sucedido con otros extraditables.

De acuerdo a las autoridades penitenciarias, Paguada ingresó al baño y no volvió a salir, por lo que al buscarlo fue encontrarlo sin vida. De manera preliminar, se maneja que habría utilizado un cordón que tenía en su poder para quitarse la vida. El funcionario detalló que el privado de libertad permanecía bajo custodia en un módulo donde habitualmente son asignadas las personas requeridas en extradición. Amador Lacayo explicó que, previo al hecho, no existían elementos que hicieran sospechar que la vida del extraditable estuviera en peligro, debido a que su requerimiento por parte de las autoridades estadounidenses no estaba relacionado con delitos de narcotráfico u organizaciones criminales, sino con un caso distinto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse