Acusado de matar a dos mujeres: hondureño pedido en extradición por EE UU es capturado en Colón

Tegucigalpa, Honduras.- Como Héctor Vicente Paguada Paguada, fue identificado el hombre que fue capturado el pasado sábado 7 de noviembre en el municipio de Sabá, departamento de Colón, al norte de Honduras.
Paguada es acusado por las autoridades de Estados Unidos por el delito de asesinato tras su presunta participación en el homicidio de dos mujeres de origen salvadoreño en el estado de Texas.
El acusado, originario del municipio de Manto, en el departamento de Olancho, era buscado internacionalmente luego de que la justicia estadounidense formalizara una solicitud de extradición en su contra desde el 2024.
Las víctimas fueron identificadas como Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y su hija Nayeli Bolaños Medina, de 23 años.
Según las autoridades estadounidenses, Medina Rodríguez murió en la escena, y Bolaños Medina fue llevada a un hospital donde más tarde murió.
La orden de extradición fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, tramitada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para dar luz verde a su captura.
El operativo fue ejecutado de manera coordinada por agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado y del Departamento de Apoyo Estratégico y Operaciones Especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La acción policial contó además con el despliegue de seguridad de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y se concretó gracias a un trabajo de inteligencia e intercambio de información con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Según el reporte oficial del Ministerio Público, la captura fue el resultado de minuciosas diligencias de campo y una planificación estratégica que dejó como resultado la captura del hondureño solicitado por los Estados Unidos.
El encausado será puesto a la orden del juzgado competente, donde la autoridad judicial conocerá formalmente el caso y resolverá la entrega final al país norteamericano.