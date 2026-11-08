Acusado de matar a dos mujeres: hondureño pedido en extradición por EE UU es capturado en Colón

Tegucigalpa, Honduras.- Como Héctor Vicente Paguada Paguada, fue identificado el hombre que fue capturado el pasado sábado 7 de noviembre en el municipio de Sabá, departamento de Colón, al norte de Honduras.

Paguada es acusado por las autoridades de Estados Unidos por el delito de asesinato tras su presunta participación en el homicidio de dos mujeres de origen salvadoreño en el estado de Texas.

El acusado, originario del municipio de Manto, en el departamento de Olancho, era buscado internacionalmente luego de que la justicia estadounidense formalizara una solicitud de extradición en su contra desde el 2024.

Las víctimas fueron identificadas como Juana Medina Rodríguez, de 55 años, y su hija Nayeli Bolaños Medina, de 23 años.

Según las autoridades estadounidenses, Medina Rodríguez murió en la escena, y Bolaños Medina fue llevada a un hospital donde más tarde murió.