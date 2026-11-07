Capturas no bastan: OV-UNAH pide atacar las finanzas del crimen organizado en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una estrategia integral de seguridad que permita combatir las finanzas del crimen organizado y no se limite únicamente a las capturas y al endurecimiento de las penas, demandó la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas.

La especialista señaló que la seguridad ciudadana constituye una de las principales demandas de la población hondureña y una obligación del Estado, que debe responder ante problemas como la extorsión, las amenazas de las estructuras criminales y el control territorial que ejercen diferentes grupos delictivos en las comunidades.

En ese sentido, Ayestas consideró que las reformas en materia de seguridad deben analizarse desde una perspectiva amplia, debido a que las detenciones y el incremento de las penas, por sí solos, no resuelven las causas de la criminalidad ni permiten desarticular completamente las organizaciones delictivas.