Capturas no bastan: OV-UNAH pide atacar las finanzas del crimen organizado en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una estrategia integral de seguridad que permita combatir las finanzas del crimen organizado y no se limite únicamente a las capturas y al endurecimiento de las penas, demandó la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas.
La especialista señaló que la seguridad ciudadana constituye una de las principales demandas de la población hondureña y una obligación del Estado, que debe responder ante problemas como la extorsión, las amenazas de las estructuras criminales y el control territorial que ejercen diferentes grupos delictivos en las comunidades.
En ese sentido, Ayestas consideró que las reformas en materia de seguridad deben analizarse desde una perspectiva amplia, debido a que las detenciones y el incremento de las penas, por sí solos, no resuelven las causas de la criminalidad ni permiten desarticular completamente las organizaciones delictivas.
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Por ello, sostuvo que las autoridades deben fortalecer las investigaciones, la persecución penal y los mecanismos de coordinación entre las instituciones, además de garantizar que los procesos judiciales estén respaldados por pruebas.
Un panorama alarmante
Ayestas indicó que, de acuerdo a datos proporcionados por las autoridades, en Honduras operan más de 150 estructuras criminales, entre maras, pandillas, bandas delictivas y carteles del narcotráfico.
Ante este escenario y tras las recientes reformas penales, explicó que las acciones de seguridad deben dirigirse también contra las economías ilícitas que sostienen a estas organizaciones, entre ellas el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de activos.
Asimismo, señaló que estas actividades generan redes financieras y logísticas que pueden facilitar la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales y distintos sectores de la economía, por lo que consideró indispensable incorporar la persecución financiera y los controles sobre los recursos económicos de las estructuras criminales.
Respeto a los DD HH
Finalmente, Ayestas advirtió que el combate a la criminalidad debe desarrollarse con respeto a las garantías constitucionales y los derechos humanos, a fin de evitar que personas inocentes sean privadas de libertad mediante detenciones arbitrarias.
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En ese contexto, que Honduras necesita una política de seguridad que combine la persecución de las estructuras criminales, la prevención, el fortalecimiento institucional y la investigación financiera, sin dejar de lado el respeto a la dignidad humana.