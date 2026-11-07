Atentan contra hija y expareja de diputado de Libre en La Paz

La Paz, La Paz.- Al mediodía de este sábado 7 de noviembre se registró un atentado contra la expareja e hija del diputado Bayron Banegas, parlamentario de Libertad y Refundación (Libre) del departamento de La Paz.

El hecho se dio a pocos metros de la iglesia Los Dolores y, según reportes, se atentó contra Gisel Mejía Campos y su hija Fernanda Banegas Mejía.

A medios locales el diputado declaró que los atacantes realizaron seis disparos y dos impactaron a su hija. Afortunadamente ella está fuera de peligro, aseveró.

Según su testimonio, Gisel Mejía también recibió tres impactos de bala.

"Fueron disparos a matar", expresó al relatar lo ocurrido en entrevista vía teléfono con el canal HCH.