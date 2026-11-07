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Atentan contra hija y expareja de diputado de Libre en La Paz

Según reportes, el hecho se dio en una zona céntrica del municipio de La Paz y otra fémina resultó afectada

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 14:15
Atentan contra hija y expareja de diputado de Libre en La Paz

El congresista dijo a medios locales que su familia se encuentra bien.

Foto: Cortesía redes

La Paz, La Paz.- Al mediodía de este sábado 7 de noviembre se registró un atentado contra la expareja e hija del diputado Bayron Banegas, parlamentario de Libertad y Refundación (Libre) del departamento de La Paz.

El hecho se dio a pocos metros de la iglesia Los Dolores y, según reportes, se atentó contra Gisel Mejía Campos y su hija Fernanda Banegas Mejía.

A medios locales el diputado declaró que los atacantes realizaron seis disparos y dos impactaron a su hija. Afortunadamente ella está fuera de peligro, aseveró.

Según su testimonio, Gisel Mejía también recibió tres impactos de bala.

"Fueron disparos a matar", expresó al relatar lo ocurrido en entrevista vía teléfono con el canal HCH.

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El jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé, escribió en sus redes: "Condeno de manera contundente el atentado contra la familia de nuestro compañero y diputado Bayron Banegas".

"El ataque contra Gisel Mejía y su hija Fernanda en el centro de La Paz es inaceptable. La inseguridad no se combate con coreografías performáticas ni exhibición política. El show no combate la delincuencia", añadió.

Y continuó: "Exigimos que se investigue este asunto y se logre capturar y llevar a la justicia a los responsables.Honduras no está bien, ¡Denle seguridad al pueblo!".

En tanto, el exministro Octavio Pineda posteó: "Toda mi solidaridad con el diputado Bayron Banegas. El ataque contra Gisel Mejía y su hija Fernanda en el centro de La Paz es inaceptable".

"Exijo al gobierno captura inmediata de los responsables y acciones reales contra la delincuencia, no maquillajes ni churros ni discursitos", agregó.

"Nadie está seguro así. Es increíble al punto que ha llegado la inseguridad en Honduras", finalizó.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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