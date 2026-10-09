Octavio Pineda revela el vínculo que tiene con Nasry Asfura y Cossette López

En primera instancia, Pineda dijo en una entrevista con El Espectador que su padre ha mantenido una relación de amistad con Nasry Asfura desde hace años porque ambos se han dedicado al rubro de la construcción. También confesó que la empresa que tienen junto a su padre ha sido proveedora de la Alcaldía del Distrito Central, Secretaría de Seguridad e Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).