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Octavio Pineda revela el vínculo que tiene con Nasry Asfura y Cossette López

El exfuncionario reveló detalles de su vida privada que nunca había contado y explicó el vínculo de su familia con el actual presidente de Honduras

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 09:17
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Octavio Pineda, exministro de SIT, reveló los vínculos que tiene con Nasry Asfura y Cossette López. Pineda brindó detalles sobre esos vínculos de su familia con el actual presidente de Honduras.

 Foto: El Heraldo
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Octavio Pineda fue el titular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) en el gobierno de Xiomara Castro.

Foto: Cortesía redes Octavio Pineda
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En las últimas semanas, Pineda hizo oficial sus aspiraciones como precandidato presidencial de Libertad y Refundación (Libre) para las elecciones del 2029.

Foto: Cortesía redes Octavio Pineda
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Él está casado con Reizel Vilorio, quien fue viceministra de Turismo en la administración de la presidenta Castro.

Foto: Cortesía redes Octavio Pineda
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Justamente, el vínculo de Octavio Pineda con Nasry Asfura y Cossette López viene por una decisión que tomaron con Reizel Vilorio hace años.

 Foto: Cortesía redes Octavio Pineda
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En primera instancia, Pineda dijo en una entrevista con El Espectador que su padre ha mantenido una relación de amistad con Nasry Asfura desde hace años porque ambos se han dedicado al rubro de la construcción. También confesó que la empresa que tienen junto a su padre ha sido proveedora de la Alcaldía del Distrito Central, Secretaría de Seguridad e Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

 Foto: Cortesía redes
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Y es que ese vínculo se da porque Pineda explicó que Nasry Asfura y Cossette López lo casaron a él con Reizel Vilorio. Ambos estuvieron en su casamiento y tuvieron un rol bastante importante.

Foto: Cortesía Octavio Pineda
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Cossette López fue la notaria que lo casó, contó Pineda. Demostrando que el vínculo es bastante cercano por haber estado en su boda. "Tito me casó a mí por lo legal y quien firmó eso fue Cossette López", manifestó.

 Foto: Cortesía Octavio Pineda
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De hecho, Cossette López luego le dijo a Octavio Pineda que le faltaban unos documentos, explicó Pineda. López ahora es representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Foto: Cortesía redes
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Octavio Pineda será uno de los precandidatos presidenciales en Libre para los próximos comicios. Hasta el momento se conoce que él será uno junto a Rixi Moncada.

Foto: Cortesía redes Octavio Pineda
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