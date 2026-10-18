Crimen pasional: Gabriela Castañeda, sospechosa de ordenar asesinato de joven embarazada en Colón

Las autoridades capturaron a la presunta autora intelectual del asesinato de una mujer embarazada, ocurrido el pasado 17 de octubre en Sabá, Colón. ¿Qué se sabe del hecho y por qué la acusan?
La detenida fue identificada como Gabriela Castañeda, mientras que la víctima fue reconocida como Yeni Elizabeth Rivera Guzmán, quien estaba embarazada y fue asesinada en su vivienda, ubicada en la colonia Santa Ana, en el municipio de Sabá, departamento de Colón.
Castañeda, de 26 años, fue capturada en la colonia Cholomeña, en Sabá, Colón. Según la hipótesis que manejan las autoridades, el crimen estaría relacionado con motivos pasionales.
Ante los medios de comunicación que dieron cobertura a su captura, Castañeda manifestó que no conocía a Yeni Elizabeth Rivera Guzmán.
La víctima, de 22 años, supuestamente tenía entre cuatro y cinco meses de embarazo cuando fue asesinada en su propia casa. La detenida negó estar vinculada al crimen. ¿Qué la relaciona con el caso?
A Castañeda se le acusa de asesinato en perjuicio de Yeni Elizabeth Rivera, según la información proporcionada por las autoridades.
Según la hipótesis que manejan los investigadores, la ahora fallecida habría mantenido una relación sentimental con el esposo de una amiga de la detenida. Entretanto, las autoridades continúan buscando a los presuntos autores materiales del crimen.
“Hasta este momento, todos los procesos investigativos nos dicen que es autora en su grado de asesinato intelectual”, habría señalado un oficial al referirse a las diligencias del caso.
En cuanto al bebé que esperaba la joven, las autoridades aún están a la espera de los resultados de los exámenes de Medicina Forense para confirmar o descartar si el padre era la pareja de la amiga de la acusada.
El oficial no descartó que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas, aunque aclaró que las diligencias continúan y que las autoridades mantienen bajo reserva algunos elementos de la investigación.