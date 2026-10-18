Capturan a mujer acusada por el asesinato de joven embarazada en Sabá, Colón

Sabá, Honduras.-Una mujer de 26 años fue detenida como presunta autora intelectual del asesinato de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán, de 20 años, ocurrido el sábado 17 de octubre en el municipio de Sabá, departamento de Colón. La captura fue realizada por agentes de la Policía Nacional en la colonia La Cholomeña, en Sabá, luego de desarrollar varias diligencias investigativas relacionadas con el crimen. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la sospechosa habría contratado a dos hombres para quitarle la vida a la joven, quien fue asesinada en su vivienda, ubicada en la aldea Santa Ana, del mismo municipio.

El hecho violento se registró durante la tarde del sábado 17 de octubre. Tras conocer lo ocurrido, las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y establecer las circunstancias en las que se produjo el asesinato. Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis un posible móvil pasional. Según las indagaciones, la detenida habría actuado molesta porque supuestamente la víctima pretendía involucrarse sentimentalmente con la pareja de una amiga suya. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esta situación habría llevado a la sospechosa a buscar a dos hombres para que cometieran el crimen, según la hipótesis que manejan los investigadores. Sin embargo, el móvil todavía forma parte de las diligencias y deberá ser esclarecido mediante el proceso correspondiente.