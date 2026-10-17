Conmoción en Sabá, Colón, por el asesinato a balazos de una mujer embarazada

Colón, Honduras.- Una mujer embarazada fue asesinada a balazos este sábado 17 de octubre en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Santa Ana del municipio de Sabá, departamento de Colón, en el litoral atlántico de Honduras.
La víctima fue identificada como Jennifer Rivera, de aproximadamente 22 años, quien tenía entre cuatro y cinco meses de gestación, de acuerdo con la información preliminar.
Tras conocer lo ocurrido, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y resguardar el lugar.
Asimismo, se espera la llegada de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), representantes de la Fiscalía y personal de Medicina Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo e iniciar las actuaciones legales.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido quiénes serían los responsables del asesinato ni cuál habría sido el móvil del ataque, por lo que las investigaciones deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho violento que conmocionó al municipio de Sabá.
Alerta nacional
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, manifestó el pasado 25 de septiembre la urgente necesidad de replantear las políticas estatales de seguridad ciudadana ante el repunte de los delitos contra la vida.
De acuerdo con Ayestas, el país mantiene una tasa de letalidad que oscila de forma sistemática entre las 7 y 8 muertes violentas cada 24 horas.
Ayestas calificó como un escenario de "extrema gravedad" que la violencia tienda a recrudecerse de forma exponencial durante los días de descanso, registrándose picos críticos de más de 30 asesinatos en un solo fin de semana en los 18 departamentos de la República.
El consolidado estadístico del centro de investigación forense digital detalla que el año 2026 ya supera la barrera de los 1,800 homicidios acumulados.