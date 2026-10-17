Conmoción en Sabá, Colón, por el asesinato a balazos de una mujer embarazada

Colón, Honduras.- Una mujer embarazada fue asesinada a balazos este sábado 17 de octubre en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Santa Ana del municipio de Sabá, departamento de Colón, en el litoral atlántico de Honduras.

La víctima fue identificada como Jennifer Rivera, de aproximadamente 22 años, quien tenía entre cuatro y cinco meses de gestación, de acuerdo con la información preliminar.

Tras conocer lo ocurrido, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y resguardar el lugar.

Asimismo, se espera la llegada de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), representantes de la Fiscalía y personal de Medicina Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo e iniciar las actuaciones legales.